FIFA Fan Fest CDMX: ¿a qué hora abren las puertas?

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La emoción del Mundial 2026 llega a uno de los partidos más esperados para la afición mexicana. Este miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana enfrentará a Chequia en el cierre de la fase de grupos, mientras miles de aficionados ya se preparan para seguir el encuentro desde el FIFA Fan Fest del Zócalo, uno de los puntos de reunión más concurridos del torneo.

Con el boleto a los dieciseisavos de final ya asegurado, el conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará mantener el paso perfecto ante su gente. Sin embargo, quienes planean acudir al Fan Fest deberán tomar precauciones, ya que la alta demanda podría provocar que el acceso se cierre antes de lo previsto por alcanzar el límite de aforo.

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-----¿A qué hora abre el FIFA Fan Fest?La organización del FIFA Fan Fest CDMX confirmó que este miércoles 24 de junio las puertas abrirán a partir de las 11:30 de la mañana, permitiendo el ingreso de los aficionados que quieran disfrutar de la jornada completa del Mundial 2026.Debido al enorme interés que genera el partido entre México y Chequia, se recomienda llegar con varias horas de anticipación, especialmente porque el evento cuenta con una capacidad limitada y suele registrar una gran afluencia de personas conforme avanza el día.-----¿A qué hora juega México contra Chequia en el Mundial 2026?El encuentro entre México y Chequia está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro del país, en el Estadio Ciudad de México.La escuadra nacional llega con seis puntos tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar su clasificación a la siguiente ronda. No obstante, el objetivo ahora es cerrar la fase de grupos de manera invicta y consolidarse como uno de los equipos más sólidos del certamen.-----¿Qué partidos se transmitirán HOY en el FIFA Fan Fest?Además del compromiso de la Selección Mexicana, el público podrá disfrutar de otros encuentros de la jornada mundialista en las pantallas gigantes instaladas en el Zócalo.La actividad comenzará con el duelo entre Suiza y Canadá a las 13:00 horas. Más tarde se disputará el enfrentamiento entre Escocia y Brasil a las 16:00 horas. Finalmente, cerrará con el esperado choque entre Chequia y México a las 19:00 horas.-----¿Qué requisitos hay para entrar al FIFA Fan Fest 2026?Aunque el acceso al FIFA Fan Fest es gratuito y no requiere registro previo, existen varias condiciones que los asistentes deben cumplir para poder ingresar.Las autoridades recomiendan llegar temprano debido a que el aforo diario ronda entre las 55 mil y 60 mil personas. También sugieren evitar el uso del automóvil, ya que la disponibilidad de estacionamiento en los alrededores es limitada.Asimismo, está prohibido ingresar con armas, objetos punzocortantes, envases de vidrio, artículos voluminosos, pirotecnia o punteros láser. Los menores de edad deberán acudir acompañados por un padre, madre o tutor legal.Otro punto importante es que no se permitirá el acceso con mascotas, salvo animales de servicio autorizados. Además, las personas que se encuentren en estado de ebriedad podrán ser rechazadas en los filtros de ingreso.