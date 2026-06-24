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Anuncia Audi México incremento salarial global de 19.5%

El acuerdo fortalece la estabilidad laboral y la competitividad en Puebla ante retos de la industria automotriz

Por El Universal

Junio 24, 2026 01:11 p.m.
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Anuncia Audi México incremento salarial global de 19.5%
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      Audi México informó que, mediante votación, fue aprobado por la mayoría de los colaboradores el acuerdo alcanzado con el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México (SITAUDI) y la empresa, sobre la revisión salarial y de prestaciones 2026, conforme a la normatividad vigente.

      El acuerdo contempla un incremento global de 19.5% entre salario y prestaciones, resultado que refleja la voluntad de ambas partes para privilegiar la negociación y evitar afectaciones a la actividad productiva, de acuerdo con el gobierno del estado de Puebla.

      Audi México agradeció la participación de las y los colaboradores de la empresa, así como el trabajo conjunto con la representación sindical durante este proceso.

      La Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo de Puebla destacó que, en un entorno desafiante para la industria, este resultado brinda certidumbre a las y los trabajadores y fortalece la estabilidad laboral.

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      "Puebla es uno de los principales polos automotrices de México y concentra una de las cadenas de proveeduría más importantes del país.

      La industria automotriz representa un sector estratégico para el desarrollo económico estatal, genera miles de empleos directos e indirectos y mantiene una fuerte vinculación con actividades logísticas, manufactureras, educativas y de innovación tecnológica. En este ecosistema, la planta de Audi en San José Chiapa constituye un referente de inversión, exportación y generación de bienestar para las familias poblanas", indicó la Secretaría, en un comunicado.

      La estabilidad laboral alcanzada mediante este acuerdo fortalece la competitividad de Puebla en un momento en que la industria automotriz enfrenta retos asociados a la transformación tecnológica, la transición hacia nuevas formas de movilidad y las condiciones del mercado internacional, agregó.

      "La resolución de la revisión contractual mediante el consenso envía una señal positiva a inversionistas nacionales y extranjeros sobre la capacidad del estado para construir acuerdos que favorezcan la productividad y el desarrollo económico", apuntó la Secretaría.

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