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SSPC y FGR incautan miles de productos apócrifos en puerto michoacano

El decomiso incluyó perfumes, mochilas y bolsas con marcas apócrifas, afectando la circulación ilegal de mercancía en Michoacán.

Por EFE

Agosto 28, 2026 04:35 p.m.
A
SSPC y FGR incautan miles de productos apócrifos en puerto michoacano
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      Autoridades mexicanas aseguraron este viernes miles de perfumes, mochilas y bolsas presuntamente apócrifas durante un operativo de inspección en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán (oeste), clave para la entrada de mercancías desde Asia a México.

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado conjunto del decomiso, aunque no precisó la procedencia exacta del cargamento, la empresa importadora responsable ni el valor económico estimado de los productos incautados.

      La dependencia detalló que las acciones se realizaron en las instalaciones de L.C. Terminal Portuaria de Contenedores en el marco de la "Operación Limpieza", una estrategia del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) enfocada en frenar la circulación de mercancía que vulnera derechos marcarios.

      Durante la diligencia, en la que también participaron la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR), se ejecutó la suspensión de libre circulación de 48 perfumes vinculados a las denominaciones "Paris Hilton" y "Can Can Paris Hilton y Diseño" para someterlos a dictamen técnico.

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      En la misma revisión, los agentes incautaron 3.348 envases con líquido etiquetados bajo la marca ´Victoria's secret´, además de 720 mochilas con la leyenda ´Alo´ y 280 bolsas estampadas con el personaje ´Kuromi´, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes.

      Los decomisos en aduanas ocurren en un contexto de creciente presión internacional y comercial sobre México para endurecer la vigilancia en sus puertos marítimos frente a la entrada de insumos ilegales, contrabando y falsificaciones.

      Michoacán y su franja portuaria han sido objeto de constantes despliegues de las Fuerzas Armadas y organismos de fiscalización para intentar erradicar esquemas de corrupción aduanera y contener el flujo de mercancías apócrifas y piratería que impactan tanto al comercio formal como a la recaudación fiscal. EFE

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