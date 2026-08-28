Imitadora de Claudia Sheinbaum genera polémica en informe en Hidalgo

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Ciudad de México, 28 ago (EFE).- La aparición de una imitadora de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el informe legislativo de la senadora oficialista Simey Olvera Bautista en el estado de Hidalgo (centro) ha generado polémica y críticas en redes sociales por el uso de la imagen de la mandataria mexicana en un acto político.

La senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se convirtió en tendencia en redes sociales por la participación de una actriz imitadora de Sheinbaum, durante su informe legislativo el pasado martes 25 de agosto, aunque las imágenes se viralizaron en las últimas horas.

La actriz Tamara Henaine, sobrina del famoso comediante mexicano Gaspar Henaine, o Capulina, es conocida por interpretar a 'Claudita', un personaje inspirado en Sheinbaum.

En los videos que se viralizaron en redes, se observa a Henaine tomar el micrófono, en un evento realizado en una plaza pública, para presentar a Olvera, conocida como 'La Paloma'.

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"Y me contó un pajarito que en este hermoso Valle del Mezquital es que surgió el sobrenombre de 'Paloma'", dijo Henaine durante su intervención.

En los videos, Henaine aparece caracterizada como Sheinbaum, con el cabello recogido en una coleta, vestida con un saco violeta con bordados de colores, similar a los que suele utilizar la presidenta.

Frente al público y con un micrófono en la mano, la actriz reproduce algunos de los gestos y la forma de hablar de la mandataria mexicana mientras presenta a Olvera.

Otras fotos, compartidas en las redes de Olvera, muestran a Henaine conviviendo con los asistentes, posando para fotografías y junto a la senadora, con quien incluso forma un corazón con las manos ante las cámaras.

En el acto, realizado en el municipio de Ixmiquilpan, también estaba presente el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña, según las imágenes.

La intervención causó críticas en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el uso de la imagen de la presidenta en un informe político de rendición de cuentas.

Sin embargo, hasta el momento, la presidenta mexicana no se ha pronunciado al respecto.

El acto formó parte de una gira de asambleas encabezada por Olvera en Hidalgo, estado al que representa, para presentar su segundo informe de labores legislativas.

Claudia Sheinbaum ocupa la Presidencia de México desde el 1 de octubre de 2024 y mantiene una fuerte presencia simbólica dentro de Morena, partido que la llevó al poder. EFE