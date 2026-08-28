Senado recibe iniciativa para nueva Ley de Equilibrio Ecológico

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Congreso recibe iniciativa de Ley de Equilibrio Ecológico

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la iniciativa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

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Dicha legislación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar marco jurídico vigente desde 1988.La finalidad es incluir problemáticas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas.La presidenta del Senado detalló que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para que sea discutida y, en su caso, aprobada en el período ordinario de sesiones, que iniciará en próximo 1 de septiembre."Informo que el día de hoy recibimos la iniciativa de la Presidenta @Claudiashein para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis", publicó Castillo en su cuenta de X.