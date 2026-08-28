Senado recibe iniciativa para nueva Ley de Equilibrio Ecológico
La nueva ley incluye temas como cambio climático, biodiversidad y contaminación para proteger ecosistemas.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Congreso recibe iniciativa de Ley de Equilibrio Ecológico
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que recibió la iniciativa de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Dicha legislación fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum para actualizar marco jurídico vigente desde 1988.
La finalidad es incluir problemáticas, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la degradación de los ecosistemas.
La presidenta del Senado detalló que la iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para que sea discutida y, en su caso, aprobada en el período ordinario de sesiones, que iniciará en próximo 1 de septiembre.
"Informo que el día de hoy recibimos la iniciativa de la Presidenta @Claudiashein para expedir una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La iniciativa será turnada a la Cámara de Diputados para su análisis", publicó Castillo en su cuenta de X.
no te pierdas estas noticias
Senado recibe iniciativa para nueva Ley de Equilibrio Ecológico
SLP
El Universal
La nueva ley incluye temas como cambio climático, biodiversidad y contaminación para proteger ecosistemas.
Vinculan a proceso a joven por asesinato de sus padres en Monterrey
SLP
El Universal
El joven de 21 años enfrenta cargos por feminicidio, homicidio calificado, robo de vehículo con violencia, lesiones y amenazas en Nuevo León.
Imelda Castro revela que tiene escoltas por seguridad en Sinaloa
SLP
El Universal
La protección responde a un análisis conjunto por el contexto de inseguridad y activismo político en Sinaloa.