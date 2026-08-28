Italika 300z: la primer motocicleta de la marca fabricada en México

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Hablar de Italika en México es hablar de una marca que prácticamente creció junto con el mercado de motocicletas en nuestro país. Nació en 2004 bajo Grupo Salinas con el fin de ofrecer un medio de transporte accesible para los mexicanos. Más de 2 décadas después, la compañía comienza una nueva etapa con la Italika 300Z, la motocicleta más grande de la familia Z y un modelo que estrena una nueva plataforma producida en México.

"Este punto es importante porque el proyecto va más allá de presentar una nueva naked. La intención de Italika es incrementar gradualmente el desarrollo propio, generar más propiedad intelectual y reducir su dependencia de plataformas provenientes de China. La 300Z representa uno de los primeros pasos dentro de esa estrategia". Dirk Biehler, director general de GS Motos Global.

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Italika 300Z y el siguiente paso de EnsamblikaLa relación de Italika con la manufactura mexicana no es para nada nueva. Apenas 3 años después de su llegada al mercado, la compañía inauguró Ensamblika, su planta de Toluca, Estado de México.En 2023 se ensamblaron alrededor de 1.3 millones de motocicletas, mientras que la planta llegó a tener capacidad para producir hasta 4,500 unidades diariamente. Desde 2008 se han ensamblado más de 10 millones de motocicletas en México.Además, Ensamblika dejó de trabajar exclusivamente con Italika. Las instalaciones también producen motocicletas de otras marcas, entre ellas Hero, Benelli y Morbidelli, como parte de una estrategia que ha ampliado la cantidad y complejidad de modelos producidos en México.Y el tamaño de Italika ya no solamente puede medirse dentro del mercado nacional.De acuerdo con MotorCyclesData, plataforma que monitorea los registros de vehículos de dos ruedas en 98 mercados que representan aproximadamente 98.5% de la industria mundial, Italika se colocó como la octava marca de motocicletas con mayor volumen a nivel global durante el primer semestre de 2026.El ranking coloca· Honda· Hero MotoCorp· Yamaha· Yadea· TVS Motor· Bajaj Auto· Suzuki· Inmediatamente después aparece Italika, por encima de fabricantes como Royal Enfield.El dato resulta todavía más interesante porque alrededor del 96% de las ventas de Italika siguen concentradas en México. No es mentira cuando uno escucha 1 de cada 7 motos en México son Italikas.¿Qué ofrece la nueva Italika 300Z?La nueva Italika 300Z se coloca en la parte más alta de la familia Z. Se trata de una motocicleta naked equipada con un motor de 278 cc, 4 válvulas, capaz de desarrollar 27 hp y alcanzar una velocidad máxima declarada de 135 km/h.En la parte ciclo incorpora horquilla invertida, monoshock regulable y frenos de disco en ambas ruedas. También suma iluminación LED, tablero digital y portacelular, un elemento que Italika ha integrado en los últimos productos de su gama.Sin embargo, probablemente el dato más relevante de la 300Z no esté solamente en su ficha técnica.Su nueva plataforma abre la puerta a que Italika pueda desarrollar más productos desde México y aumentar gradualmente el contenido y conocimiento generado dentro del país. Esto también podría tener efectos a largo plazo en costos de producción, disponibilidad de componentes y mantenimiento, aunque será necesario esperar para conocer qué tanto de esa reducción termina reflejándose en el consumidor.La Italika 300Z tiene un precio promocional de $49,999 pesos en México, una cifra que la mantiene dentro de la estrategia de accesibilidad.Más que ser únicamente la Z de mayor cilindrada, la 300Z podría ser importante por lo que viene después. Italika ya demostró que puede producir motocicletas a gran escala en México; ahora el siguiente paso será demostrar qué tanto puede desarrollar desde aquí.