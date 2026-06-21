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Delgado rechaza "soborno" a sección 22

Por El Universal

Junio 21, 2026 03:00 a.m.
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Delgado rechaza "soborno" a sección 22
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      Tijuana, BC.- Mario Delgado Carrillo, titular Secretaría de Educación Pública (SEP), rechazó que el gobierno federal haya "sobornado" a la sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con el objetivo de que levantaran su plantón en la Ciudad de México.

      -"¿Nunca se les ofreció este dinero para que se fueran?", se le preguntó.

      -"No, no, eso no es la primera vez que ocurre, ya se ha hecho, se hace un trabajo de diagnóstico serio con ellos, y a partir de la necesidad es por niveles educativos. Por ejemplo, son recursos que van a telesecundarias, a primarias, a preescolar, dependiendo de la necesidad", respondió el secretario.

      Mario Delgado Carrillo reiteró que no otorgó este recurso para negociar el fin al paro nacional de los maestros ante sus exigencias de abrogar la Ley del ISSSTE 2007 y el regreso al sistema solidario de pensiones.

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      Sobre el origen de los 800 millones de pesos, el secretario aseguró que la SEP tiene recursos para atender el rezago educativo, especialmente de Chiapas, Oaxaca Guerrero, y son principalmente para atender demandas de maestros, crear plazas y extender las horas de trabajo.

      "(Sale) del presupuesto de Educación. Es para eso, este es el tercer año consecutivo donde se asignan recursos, y eso permite recategorizaciones, basificaciones, contratación de nuevos maestros, y se hace en base al diagnóstico que se tiene de dónde faltan maestros, dónde faltan escuelas. Eso es lo que se hace, es rezago educativo", aseguró.

      El funcionario señaló que la SEP hace un diagnóstico ocupacional para conocer dónde están las plazas, las escuelas y determinar dónde hacen falta. A partir de eso, dijo, es cómo se van aceptando los recursos. Precisó que este recurso que brindó la SEP no pasa por integrantes de la CNTE o del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

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