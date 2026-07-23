Denuncia la SRE al ICE por muerte de connacionales

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y fiscalías de condado de dicho país por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).

Por medio de un comunicado, la Cancillería a cargo de Roberto Velasco, detalló otras de las acciones que ha hecho el Gobierno de México luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara que se presentarían las denuncias.

Añadió que 8 de las denuncias se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, esto es en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

Otras de las medidas informadas por el Gobierno de México se encuentran:

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El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República (FGR) respecto de los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.

Asimismo, la semana pasada durante reuniones sostenidas con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Lazzeri comunicó las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, por lo que solicitó el esclarecimiento de cada caso.

Como previamente había comunicado, la SRE informó además que el 14 de julio, el canciller Roberto Velasco dirigió una carta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk para informar los hechos y solicitar que considere recabar información mediante solicitudes de aclaración a Estados Unidos. Esta medida busca analizar su compatibilidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos y en su caso, que se formulen recomendaciones técnicas para prevenir más actos similares.