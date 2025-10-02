logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡más grande!

Fotogalería

¡más grande!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Denuncian muerte por envenenamiento de "Chicles", el perro maratonista

Su dueño informó que a pesar de los intentos de sus médicos por salvarlo, no sobrevivió

Por El Universal

Octubre 02, 2025 03:35 p.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

El corredor y entrenador mexicano Héctor "Flecha" Hernández denunció el pasado martes a través de redes sociales, la muerte por envenenamiento de "Chicles", su perro maratonista, en Tijuana, Baja California.
Por medio de un video de Facebook, Hernández informó que a pesar de los intentos de sus médicos por salvarlo, "Chicles" no sobrevivió. En el video se puede apreciar a Héctor severamente afectado por el suceso en una clínica veterinaria.
"Solo les informo que alguien muy malo, alguien con un corazón muy malo, envenenó a Chicles. Chicles ha fallecido. Hoy 30 de septiembre de 2025 se nos fue Chicles...mi niño, mi niño hermoso", dijo entre lágrimas Héctor Hernández.
¿Quién era "Chicles"?
"Chicles" era un perro que cobró relevancia por correr en maratones en la ciudad de Tijuana, Baja California.
El can no solo entrenaba para concursar en estos eventos, sino que obtenía los primeros lugares y siempre destacaba su participación.
Su popularidad continuó creciendo, ya que comenzó a ser invitado a los entrenamientos de diversos maratonistas reconocidos en la ciudad y seguido se le veía concursando junto a ellos en las competencias.
En 2023, a través de su cuenta de TikTok "@elchicles1350", su dueño y entrenador dio a conocer que "Chicles" había sido atacado, sin embargo, fue atendido y a pesar de haber sufrido una herida en la cara, logró una recuperación completa.
Despedida a "Chicles" en el mural que lo inmortaliza
En julio del mismo año, Chicles, el famoso perro maratonista de Tijuana, fue inmortalizado en un mural hecho por el artista Mode Orozco, ubicado cerca del Hospital General de Tijuana.
Admiradores de "Chicles" han acudido al spot con veladoras para despedir al can que, con su disciplina y alegría al correr, se robó cientos de corazones.
Este suceso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios piden se haga todo lo posible por encontrar al responsable del envenenamiento de "Chicles" y mandan cariño, apoyo y su más sentido pésame a los dueños del perro, quienes han expresado su profundo dolor por su pérdida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Denuncian muerte por envenenamiento de Chicles, el perro maratonista
Denuncian muerte por envenenamiento de Chicles, el perro maratonista

Denuncian muerte por envenenamiento de "Chicles", el perro maratonista

SLP

El Universal

Su dueño informó que a pesar de los intentos de sus médicos por salvarlo, no sobrevivió

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?
¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

¿Qué pasó el 2 de octubre de 1968 en México?

SLP

El Universal

Acreedores de Salinas Pliego pidieron reunión con Sheinbaum
Acreedores de Salinas Pliego pidieron reunión con Sheinbaum

Acreedores de Salinas Pliego pidieron reunión con Sheinbaum

SLP

El Universal

La presidenta explicó que los va a recibir en Palacio Nacional

Alito, con derecho a defenderse por dichos sobre ilícitos: Sheinbaum
Alito, con derecho a defenderse por dichos sobre ilícitos: Sheinbaum

"Alito", con derecho a defenderse por dichos sobre ilícitos: Sheinbaum

SLP

El Universal

Respondió al amago de Alejandro Moreno de denunciarla