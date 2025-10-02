Denuncian muerte por envenenamiento de "Chicles", el perro maratonista

El corredor y entrenador mexicano Héctor "Flecha" Hernández denunció el pasado martes a través de redes sociales, la muerte por envenenamiento de "Chicles", su perro maratonista, en Tijuana, Baja California.

Por medio de un video de Facebook, Hernández informó que a pesar de los intentos de sus médicos por salvarlo, "Chicles" no sobrevivió. En el video se puede apreciar a Héctor severamente afectado por el suceso en una clínica veterinaria.

"Solo les informo que alguien muy malo, alguien con un corazón muy malo, envenenó a Chicles. Chicles ha fallecido. Hoy 30 de septiembre de 2025 se nos fue Chicles...mi niño, mi niño hermoso", dijo entre lágrimas Héctor Hernández.

¿Quién era "Chicles"?

"Chicles" era un perro que cobró relevancia por correr en maratones en la ciudad de Tijuana, Baja California.

El can no solo entrenaba para concursar en estos eventos, sino que obtenía los primeros lugares y siempre destacaba su participación.

Su popularidad continuó creciendo, ya que comenzó a ser invitado a los entrenamientos de diversos maratonistas reconocidos en la ciudad y seguido se le veía concursando junto a ellos en las competencias.

En 2023, a través de su cuenta de TikTok "@elchicles1350", su dueño y entrenador dio a conocer que "Chicles" había sido atacado, sin embargo, fue atendido y a pesar de haber sufrido una herida en la cara, logró una recuperación completa.

Despedida a "Chicles" en el mural que lo inmortaliza

En julio del mismo año, Chicles, el famoso perro maratonista de Tijuana, fue inmortalizado en un mural hecho por el artista Mode Orozco, ubicado cerca del Hospital General de Tijuana.

Admiradores de "Chicles" han acudido al spot con veladoras para despedir al can que, con su disciplina y alegría al correr, se robó cientos de corazones.

Este suceso ha provocado una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios piden se haga todo lo posible por encontrar al responsable del envenenamiento de "Chicles" y mandan cariño, apoyo y su más sentido pésame a los dueños del perro, quienes han expresado su profundo dolor por su pérdida.