Deportistas mueren en fuego cruzado en Escuinapa, Sinaloa
Los fallecidos eran un empleado del deporte y su sobrina, quienes buscaban atención médica.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Eltío y sobrina que murieron en un fuego cruzado
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
entre grupos rivales en la cabecera municipal de Escuinapa eran deportistas reconocidos, los cuales viajaban en una motocicleta con Yessenia "N", esposa del adulto, en busca de ayuda médica ya que a la adolescente Grecia Guadalupe "N" de 14 años, le picó un alacrán.
Sobre estos hechos, el presidente municipal de Escuinapa, Víctor Diaz Simental dijo que se vive una situación de violencia grave que tiene repercusiones en la economía, ya que los empaques exportadores de mango están paralizados y ellos generan mucha mano de obra en esta época del año.
Dio a conocer que se va a entrevistar con la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde para plantearle un mayor reforzamiento de la seguridad, ante estos nuevos hechos en los que un empleado del Instituto Municipal del Deporte y su sobrina murieron y su pareja resultó gravante herida.
Los datos que se conocen son que Arturo Ramiro "N", de 40 años de edad, beisbolista destacado y empleado municipal del área de deportes, junto con su pareja, Yessenia "N", a bordo de una motocicleta, durante la madrugada trasladaban a urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social a su sobrina Grecia Guadalupe, a la que le picó un alacrán.
Cerca de una estación de gasolina, la pareja y su sobrina, la cual practica el paratletismo, con destacadas actuaciones en justas deportivas, quedaron en medio de un enfrentamiento entre grupos rivales, los cuales se atacaron con armas automáticas.
Arturo Ramiro y su sobrina fallecieron en el lugar de los hechos, en tanto que Yessenia, con graves heridas en su cuerpo fue internada en un hospital.
no te pierdas estas noticias
Deportistas mueren en fuego cruzado en Escuinapa, Sinaloa
SLP
El Universal
Los fallecidos eran un empleado del deporte y su sobrina, quienes buscaban atención médica.
México inicia registro obligatorio para celulares prepago
SLP
El Universal
Usuarios que no registren sus líneas prepago enfrentarán suspensión inmediata del servicio.
IMEF alerta sobre impacto del mundial 2026 en México
SLP
El Universal
Las obras inconclusas y la falta de entusiasmo podrían limitar la derrama económica estimada en el mundial 2026.