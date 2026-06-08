Deportistas mueren en fuego cruzado en Escuinapa, Sinaloa

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entre grupos rivales en la cabecera municipal deeran deportistas reconocidos, los cuales viajaban en una motocicleta con Yessenia "N", esposa del adulto, en busca de ayuda médica ya que a la adolescente Grecia Guadalupe "N" de 14 años, le picó un alacrán.Sobre estos hechos, el presidente municipal dedijo que se vive unagrave que tiene repercusiones en la, ya que los empaques exportadores de mango están paralizados y ellos generan mucha mano de obra en esta época del año.Dio a conocer que se va a entrevistar con la gobernadora interina,para plantearle un mayor reforzamiento de la seguridad, ante estos nuevos hechos en los que un empleado del Instituto Municipal del Deporte y su sobrina murieron y su pareja resultó gravante herida.Los datos que se conocen son que"N", de 40 años de edad,y empleado municipal del área de deportes, junto con su pareja, Yessenia "N", a bordo de una motocicleta, durante la madrugadadel Instituto Mexicano del Seguro Social a su sobrina Grecia Guadalupe, a la que le picó un alacrán.Cerca de una, la pareja y su sobrina, la cual practica el paratletismo, con destacadas actuaciones en justas deportivas, quedaron en medio de unentre grupos rivales, los cuales se atacaron cony suen el lugar de los hechos, en tanto que Yessenia, con graves heridas en su cuerpo fue internada en un hospital.