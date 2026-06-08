Condusef alerta aumento de fraudes por llamadas y mensajes SMS

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La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), alertó por un fuerte incremento en los intentos de fraude a través de llamadas y SMS, con lo cual el organismo reforzará las medidas de prevención a través de la denuncia de números sospechosos.

De acuerdo con el presidente del organismo, Óscar Rosado, de enero a abril de este año se registraron 27 mil 862 fraudes denunciados en Condusef contra bancos, fintech, Sofomes y Sofipos, un crecimiento de 19.5% respecto del mismo periodo de 2025.

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Según el funcionario, los niveles de fraude en el último año están creciendo con fuerza en el país."Estamos regresando a un momento complicado con el tema de fraudes", dijo el funcionario.En conferencia de prensa, dijo que, hasta el segundo semestre del 2023, todo el 2024 y todo el 2025, las quejas contra los bancos por posible fraude tenían una tendencia estable y a la baja."Esa tendencia duró dos años y medio. Donde más crece el tema es específicamente en las reclamaciones por posible fraude, ahí es donde está creciendo. Los 27 mil 862 asuntos de quejas por posible fraude en contra de la banca múltiple representan el 55 por ciento prácticamente, de todas las quejas. La tendencia que traíamos era el 50-51, ahora está en el 55 pero también en las Sofipos representó el 40%", explicó.Rosado dijo que los intentos de fraude se han intensificado a través de llamadas al móvil y SMS que llevan a abrir ligas fraudulentas."En vista de que las mexicanas y mexicanos ya no contestamos el teléfono si no identificamos la llamada, o sea, nadie contesta se modifica el modus operandi, y por eso en septiembre, octubre, para acá, hay una lluvia permanente de millones de mensajes de SMS y de otros servicios de mensajería", dijo.De hecho, alertó que, a unos días del Mundial de futbol, hay una campaña fraudulenta intensiva que ofrece servicios de streaming con los cuales se engaña a la población para robar sus datos personales."Hay circulando mensajes que dicen que ofrecen streaming gratis o a bajo precio, son dos o tres proveedores de streaming para el mundial y obviamente tiene un costo. Quieren ver que tienen la oportunidad de obtener streaming a bajo precio o a mitad de precio y lo que en realidad pasa es que nos llevan a una página donde les van a decir aquí te vamos a inscribir a streaming, manda tu depósito y se queda con el depósito pero además empieza también a explorar la posibilidad de obtener más información para sacarle no solo el depósito del servicio de streaming sino sacarle el dinero completo", explicó.De acuerdo con el funcionario, hay personas que caen en el fraude y pierden cinco mil pesos, pero los montos en promedio y donde más crece el delito es entre 20 a 50 mil pesos.Condusef crea portal para registro de números sospechosos por fraudeAnte la problemática, la Condusef activará a partir de este lunes la herramienta "consulta y reporta números sospechosos y fraudulentos", con lo que el usuario que recibe una llamada sospechosa por intento de fraude, puede reportarlo para generar una base nacional de este tipo de números fraudulentos.A través del portal, los usuarios pueden verificar si un número desde el que recibieron llamadas relacionadas con cargos no reconocidos, supuestas alertas bancarias o solicitudes de información personal ha sido reportado previamente por otras personas.La plataforma también permite denunciar números telefónicos que generen sospechas de fraude, incluidos aquellos que realizan llamadas desde el extranjero o que cuelgan inmediatamente después de establecer contacto.Además, incorpora el registro de mensajes SMS utilizados para distribuir enlaces fraudulentos o solicitar información sensible, una de las modalidades más frecuentes empleadas por los delincuentes para obtener datos financieros y personales.De acuerdo con la Condusef, la información capturada por los usuarios alimentará una base de datos colaborativa que permitirá identificar patrones y concentrar reportes sobre números presuntamente utilizados para cometer fraudes.El objetivo es que la ciudadanía cuente con una referencia rápida antes de responder llamadas o interactuar con mensajes sospechosos, fortaleciendo así las medidas preventivas frente a este tipo de delitos.Detrás de la herramienta opera un sistema de inteligencia artificial y análisis informático que cruza la información recibida con diversas bases de datos. Según explicó el organismo, los registros pasan por ocho segmentos de validación y análisis que permiten determinar si un número ya había sido reportado anteriormente o si existen indicios que lo relacionen con actividades fraudulentas.El resultado se presenta de manera sencilla para el usuario, quien únicamente recibe una alerta sobre el nivel de riesgo asociado al número consultado.