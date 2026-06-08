México inicia registro obligatorio para celulares prepago

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El proceso de regularización de telefonía móvil entra en su etapa crucial en el país. Las autoridades y los operadores de telecomunicaciones establecen que todos los usuarios que cuentan con una línea en la modalidad de prepago deben realizar la

de sus números, vinculándolos directamente a su Clave Única de Registro de Población (

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) y a una identificación oficial vigente.De acuerdo con las especificaciones de la(CRT), el objetivo principal de este padrón es fortalecer las medidas de seguridad y validar la identidad de los titulares de las líneas.Los ciudadanos que no completen este proceso enfrentandirectas que impactan de forma inmediata en suEl incumplimiento de este mandato oficial generará lay automática del. Los reportes operativos indican que, una vez concluido el periodo de gracia, laspierden la capacidad de emitir o recibir llamadas tradicionales, así como de enviar o recibir mensajes de texto (SMS).Asimismo, se genera unde los, lo que impide la navegación en internet en espacios públicos o áreas sin cobertura de redes inalámbricas privadas.Respecto al funcionamiento de las aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales, los especialistas en conectividad técnica aclaran que herramientas comomantienen unsiempre y cuando el dispositivo permanezca conectado a unaSin embargo, eladvierte que aquellas plataformas que requieren un SMS de verificación o una llamada de autenticación para iniciar sesión o validar transacciones quedan completamente inutilizadas para el usuario.La regulación aclara que la medida no contempla multas monetarias directas, pero el usuario pierde de forma definitiva el control sobre suLa base de datos de la plataforma oficial de la CRT estipula que elpara finalizar este registro vence el próximo. Los operadores de servicios de telecomunicaciones, incluidos Telcel, AT&T y Movistar, informan a sus respectivas audiencias que el trámite es totalmente gratuito y no genera cargos adicionales en los saldos o paquetes contratados.Para facilitar el cumplimiento de la norma, loshabilitados permiten realizar el proceso de forma remota.Los usuarios disponen de lasoficiales de sus respectivas compañías y de losinstitucionales de atención al cliente (donde se introduce la información de identidad requerida) para evitar el corte definitivo del servicio y mantener la propiedad de sus líneas.