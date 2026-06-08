IMEF alerta sobre impacto del mundial 2026 en México

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Las protestas de los maestros de la CNTE, el alto costo de los boletos y las obras inconclusas están pegando en el ánimo de la población y sus efectos sobre la economía, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Al presentar la ponencia titulada "Más que Fútbol: el Mundial 2026 y la integración de América del Norte", especialistas, académicos e integrantes del organismo afirmaron que debido a lo anterior no hay tanta euforia como en otras Copas del Mundo que se realizaron en nuestro país.

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"Desde luego representa un freno (protestas de la CNTE), va a afectar el desarrollo del mundial, definitivamente", afirmó Federico Rubli, uno de los coautores de la ponencia.Ponderó que eso afecta el estado de ánimo de la población del que aseguró, no es festivo ni de alegría como los Mundiales que vivimos en los setentas y ochentas."Ya tiene harta a la población y entre las obras que no se terminaron, claramente no estamos en ese ambiente que hubiéramos querido para el Mundial", expresó.Incluso señaló que de por sí el impacto sobre la economía será mínimo menor al 1%, ya que en el IMEF tienen una estimación para el producto interno bruto (PIB) cercana al 1% sin mundial, con lo cual sería de 1.15%.Dependerá de la estadía y el gasto de los visitantes durante esos días que se calcula será de entre 350 y 500 dólares diarios, según la Canaco, con lo cual la derrama económica rondaría entre los mil 200 y mil 500 millones de dólares."Es un impacto bastante menor, pues en el IMEF estamos esperando sea de 0.15 puntos; debería ser más gasto, más derrama", puntualizó.Además, la mala imagen que se da porque aún no concluyen las obras de infraestructura por la desorganización, manifestó.Por su parte, el presidente de la Ponencia IMEF, José Domingo Figueroa, destacó que, a diferencia del Mundial de 1986, las entradas a los partidos y la inauguración es más elevada.Recordó que en aquella época tenía un costo total de 54 mil pesos la serie para nueve partidos en el estadio Azteca y cuatro en el de Ciudad Universitaria.Incluía la inauguración, semifinales y la final; es decir, alrededor de 700 pesos cada uno, mientras que actualmente es desde 10 mil pesos hasta más de 100 mil pesos."Eso contribuye a la falta de entusiasmo", aseguró.Federico Rubli añadió que la gente no ha hecho suyo este Mundial porque Estados Unidos se lo quedó casi todo.Mientras que, desde la academia, Jorge Arturo Anglard Martínez, observó que las personas de entre 18 y 30 años no se han entusiasmado mucho."Eso explica el por qué se siente desangelado; además de las migajas que nos dieron en los partidos", expresó.