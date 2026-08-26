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"Morena perdió el control de Rocha Moya"

Es evidente el descontrol por parte del gobierno federal

Por Daniel Ortiz

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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"Morena perdió el control de Rocha Moya"
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      Morena perdió el control político de Rubén Rocha Moya y permitió la formación de un gobierno prácticamente independiente del poder federal en Sinaloa, afirmó Gibrán Ramírez Reyes en entrevista exclusiva con Pulso Online.

      El integrante de Movimiento Ciudadano sostuvo que la crisis sinaloense evidencia los riesgos de fortalecer a gobiernos estatales a cambio de su capacidad para aportar votos.

      "Llega un momento en el que, por empoderar tanto a esas personas que finalmente te ayudan a ganar votos, terminan volviéndose casi independientes del poder federal y ya no los pueden controlar", declaró.

      Ramírez Reyes consideró que eso ocurrió con Rocha Moya y señaló que, aun con su salida temporal del gobierno, su grupo mantuvo el control político del estado.

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      "Eso les está pasando con Rocha; ni siquiera pudieron poner un gobernador sustituto por fuera del grupo de Rocha", afirmó.

      También acusó a Morena de haber evitado enfrentar la crisis hasta que se convirtió en un problema político nacional. A su juicio, Sinaloa representa un caso de "autoritarismo estatal" y de concentración del poder en los ámbitos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

      El emecista recordó que, después del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, Movimiento Ciudadano propuso solicitar al Senado de la República la desaparición de poderes en Sinaloa.

      Afirmó que existió un supuesto montaje de la Fiscalía estatal para encubrir a los autores materiales del crimen, versión que presentó como uno de los motivos por los cuales debió investigarse desde entonces la actuación del gobierno local.

      "Se ha convertido en un ejemplo de tiranía absoluta, donde parece normal que maten candidatos, que maten políticos encumbrados, y nada pasa si no viene a señalar algo el gobierno de Estados Unidos", expresó.

      Ramírez Reyes sostuvo que la crisis debe analizarse más allá de las disputas internas de Morena, pues también exhibe, dijo, las limitaciones del Ejecutivo federal y del Senado para restablecer el orden constitucional en una entidad.

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