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Necaxa suma su segunda victoria consecutiva tras vencer al Monterrey

El gol de Juan David Valencia en el minuto 90+1 aseguró la segunda victoria consecutiva de Necaxa en el torneo.

Por El Universal

Julio 26, 2026 07:30 p.m.
A
Necaxa suma su segunda victoria consecutiva tras vencer al Monterrey
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      CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- El VAR da y quita, el partido entre Necaxa y los Rayados de Monterrey fue prueba de eso. El sistema de videoarbitraje fue el gran protagonista del encuentro y fue determinante en el triunfo (2-1) en Aguascalientes.

      Decisiones clave del VAR en el partido

      El árbitro Iván Antonio López no tuvo una tarde sencilla y sus decisiones fueron intervenidas por los asistentes del VAR en el primer y segundo tiempo. Primero, cuando juzgó que el pisotón de Stefan Medina sobre Julián Carranza era digna de una tarjeta amarilla, desde la cabina le mostraron las imágenes que sentenciaron la expulsión del colombiano. Con un jugador menos desde el minuto 19, Rayados sufrió los constantes ataques del Necaxa. Gracias a dos impresionantes atajadas de Luis Cárdenas -en la primera despejó un disparo de tiro libre y en la segunda desvió un remate a quemarropa- los primeros 45 minutos terminaron sin goles.

      Gol decisivo y cambios en el segundo tiempo

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      Sin embargo, la insistencia de los Rayos encontró su recompensa al comienzo de la segunda parte. Tras un tiro de esquina por el costado derecho, Carranza (55´) se encontró con el cabezazo de Francisco Méndez Lara pegado al poste más lejano del "Mochis" y sólo tuvo que estirar la pierna para empujar el balón al fondo de la red.

      Matías Almeyda, en su segundo partido al frente de la Pandilla, movió el tablero y apostó por los ingresos de Orbelín Pineda y Hugo Cuypers, sus dos flamantes refuerzos.

      Después de un tiro libre polémico, Antonio López volvió a apoyarse en el VAR para sancionar penalti a favor de los regiomontanos, mismo que Lucas Ocampos (66´) intercambió por gol para empatar el partido.

      Los dirigidos por Martín Varini encontraron "justicia divina" en la recta final del encuentro. En el primer minuto de descuento, Juan David Valencia (90+1´), que había ingresado al campo de juego apenas unos segundos antes, aprovechó una nueva desconcentración de la defensa albiazul para anotar el gol del triunfo.

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