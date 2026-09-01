Desechan amparo de "El R1" para evitar traslado a EU

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Tras ser acusado en una Corte de los Estados Unidos, Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", lugarteniente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tramitó un amparo para evitar su extradición o expulsión al vecino país.

Juez federal desestima amparo por actos futuros

Sin embargo, Daniel Marcelino Niño Jiménez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, desechó por improcedente la demanda de Álvarez Ayala, detenido en julio pasado por fuerzas federales.

Preso en el penal de alta seguridad del Altiplano, "El R1" solicitó ayer la protección de la justicia federal contra cualquier orden de extradición, expulsión y destierro que atribuyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En acuerdo publicado este martes en registros judiciales, el juez Niño Jiménez desechó de plano su demanda porque el juicio de amparo no procede contra actos futuros de realización incierta.

"Por regla obligatoria, el acto reclamado debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues sólo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica de la persona quejosa, cuyo reparación se persigue mediante el juicio de amparo", sentenció.

En síntesis, el juez de amparo determinó que al ser actos hipotéticos no le causan ningún perjuicio al quejoso porque no se sabe si van a ser materializados por la autoridad.

Acusaciones y detención de Ramón Álvarez Ayala

Un jurado de la Corte del Distrito de Columbia acusó en agosto a Ramón Álvarez Ayala, "El R1", y a su hermano, Rafael Álvarez Ayala, "El R2", de tráfico de cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos.

Fuerzas federales detuvieron a "El R1" en julio de este año en el municipio de Atotonilco, Jalisco, durante un operativo.

Según investigaciones federales, Ramón Álvarez Ayala pasó a ser el principal colaborador y hombre de confianza del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien lo responsabilizó del control del narcotráfico en la zona metropolitana de Guadalajara y zona norte del estado de Jalisco.