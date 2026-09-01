El club América lidera la tabla de participación de menores
El técnico Guillermo Almada está cerca de cumplir la regla de menores en el club América.
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Contra todo pronóstico y muy diferente a lo que el club América acostumbra, si director técnico Guillermo Almada está a 157 minutos de cumplir con la Regla de Menores y apenas lleva seis jornadas el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Si bien, a los Xolos de Tijuana le restan únicamente 75 minutos, las Águilas son el equipo que más ha acumulado en total; sin embargo, por cuestiones de la regla, no todos los minutos suman.
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Almada ha sumado mil 169 minutos con seis juveniles: Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez, Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Franco Rossano.
Los minutos mínimos por acumular en el torneo deben ser mil 170 y el máximo a considerar por partido son 225, situación por la que América no ha podido sumar todos a la regla.
El siguiente compromiso de los azulcrema en la Liga MX es frente a los Xolos de Tijuana de Sebastián "El Loco" Abreu, el otro equipo que más jóvenes ha alineado en este primer tercio del Apertura 2026.
Para mala fortuna del América, los minutos que suma su canterano Ícaro da Conceicao no pueden verse reflejados en la Tabla de Participación de Menores ya que es brasileño y el reglamento aplica únicamente para futbolistas tricolores.
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