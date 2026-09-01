logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

El club América lidera la tabla de participación de menores

El técnico Guillermo Almada está cerca de cumplir la regla de menores en el club América.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 02:53 p.m.
A
El club América lidera la tabla de participación de menores
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Contra todo pronóstico y muy diferente a lo que el club América acostumbra, si director técnico Guillermo Almada está a 157 minutos de cumplir con la Regla de Menores y apenas lleva seis jornadas el torneo Apertura 2026 de la Liga MX.


      Si bien, a los Xolos de Tijuana le restan únicamente 75 minutos, las Águilas son el equipo que más ha acumulado en total; sin embargo, por cuestiones de la regla, no todos los minutos suman.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Almada ha sumado mil 169 minutos con seis juveniles: Dagoberto Espinoza, Miguel Vázquez, Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas, Patricio Salas y Franco Rossano.
      Los minutos mínimos por acumular en el torneo deben ser mil 170 y el máximo a considerar por partido son 225, situación por la que América no ha podido sumar todos a la regla.
      El siguiente compromiso de los azulcrema en la Liga MX es frente a los Xolos de Tijuana de Sebastián "El Loco" Abreu, el otro equipo que más jóvenes ha alineado en este primer tercio del Apertura 2026.
      Para mala fortuna del América, los minutos que suma su canterano Ícaro da Conceicao no pueden verse reflejados en la Tabla de Participación de Menores ya que es brasileño y el reglamento aplica únicamente para futbolistas tricolores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      El club América lidera la tabla de participación de menores
      El club América lidera la tabla de participación de menores

      El club América lidera la tabla de participación de menores

      SLP

      El Universal

      El técnico Guillermo Almada está cerca de cumplir la regla de menores en el club América.

      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis
      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis

      Álvaro Fidalgo analiza opciones fuera del Real Betis

      SLP

      El Universal

      Getafe, Racing de Santander y Rayo Vallecano han contactado al mexicano

      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco
      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco

      Se cae fichaje de Erik Lira con Mónaco

      SLP

      El Universal

      La falta de una plaza y el cierre del mercado francés impidió su registro

      Víctor Velázquez acelera sueño de estadio para Cruz Azul
      Víctor Velázquez acelera sueño de estadio para Cruz Azul

      Víctor Velázquez acelera sueño de estadio para Cruz Azul

      SLP

      El Universal

      Dificultades en terrenos y regulaciones complican la construcción del estadio, según Víctor Velázquez.