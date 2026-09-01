logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Ataque de perros deja un muerto y dos lesionados en Hidalgo

Autoridades mantienen vigilancia en Tizayuca tras reportes vecinales sobre perros agresivos.

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 02:34 p.m.
A
Ataque de perros deja un muerto y dos lesionados en Hidalgo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       Una persona sin vida y dos más lesionadas fue el resultado del ataque de una jauría registrado durante la madrugada de este día, en las inmediaciones del fraccionamiento Héroes, en el municipio de Tizayuca, Hidalgo.


      La Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa demarcación dio a conocer que, durante un recorrido de vigilancia, elementos policiacos atendieron el reporte de dos hombres presuntamente atacados por una jauría en las inmediaciones de una concretera.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Al revisar la zona, localizaron a dos hombres lesionados y a un tercero que se encontraba sin signos vitales, por lo cual la zona fue acordonada de inmediato y se dio aviso al Ministerio Público.
      La dependencia dio a conocer que mantiene presencia y vigilancia en la zona y coordina acciones con las autoridades correspondientes para prevenir un nuevo ataque.
      En tanto, vecinos del lugar dieron a conocer que esta situación ya había sido reportada, por lo que habían pedido en diversas ocasiones que se atendiera esta problemática, en la que consideran como responsables a las personas que no atienden a sus mascotas ni las esterilizan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Ataque de perros deja un muerto y dos lesionados en Hidalgo
      Ataque de perros deja un muerto y dos lesionados en Hidalgo

      Ataque de perros deja un muerto y dos lesionados en Hidalgo

      SLP

      El Universal

      Autoridades mantienen vigilancia en Tizayuca tras reportes vecinales sobre perros agresivos.

      SNTE reconoce a Claudia Sheinbaum previo a su Segundo Informe
      SNTE reconoce a Claudia Sheinbaum previo a su Segundo Informe

      SNTE reconoce a Claudia Sheinbaum previo a su Segundo Informe

      SLP

      El Universal

      El sindicato valora el aumento salarial del 19% para trabajadores de la educación en este sexenio.

      Dan luz verde a enseñanza del lenguaje inclusivo en Chihuahua
      Dan luz verde a enseñanza del lenguaje inclusivo en Chihuahua

      Dan luz verde a enseñanza del lenguaje inclusivo en Chihuahua

      SLP

      El Universal

      El ministro Giovanni Azael Figueroa defendió que la norma respeta las reglas gramaticales sin impedir la equidad de género.

      Detienen a hombre por ataque en comandancia en Zacatecas
      Detienen a hombre por ataque en comandancia en Zacatecas

      Detienen a hombre por ataque en comandancia en Zacatecas

      SLP

      El Universal

      Fiscalía de Zacatecas detuvo a un sospechoso con explosivos tras ataque a comandancia municipal.