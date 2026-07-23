Desmantelan a células delictivas en Nayarit

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TEPIC, Nay.- Varias células de la delincuencia organizada que controlaban los precios del huevo y la cerveza, y que además cobraban derecho de piso a comerciantes en algunos municipios de Nayarit han sido desmanteladas, informó la fiscal del estado, Ludmila Heredia Verdugo, quien señaló que con la captura de varias personas se han estabilizado los precios.

La fiscal indicó que las investigaciones por estos delitos, iniciadas por denuncias anónimas, permitieron detectar que en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas operaban células de un grupo criminal que obligaban a pagar cuotas de hasta 10% de sus ganancias a quienes distribuyen y venden huevo, lo que llegó a encarecer el producto hasta en el doble de su precio regular.

"Se ha erradicado en los municipios de Compostela, Bahía de Banderas y Xalisco la extorsión en el huevo, se le colocaba un ´impuesto´ para un grupo del 10%; hoy los vecinos ya pueden decir que de comprar el huevo en 40 pesos ya lo están comprando en 20 pesos y los responsables están detenidos".

En el municipio de Santa María del Oro también se capturó a un grupo que amenazaba a los comerciantes para monopolizar la distribución de cerveza.

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