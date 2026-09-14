Despiden a "Carlitos", víctima de explosión

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Ciudad de México.- Carlitos, como era llamado por sus familiares, amigos, vecinos y comensales, pasó por última vez muy cerca de la taquería en la que trabajaba desde hace varios años. Él fue una de las dos personas que murieron por la explosión ocurrida la tarde del viernes en la colonia Minas de Cristo, de la alcaldía Álvaro Obregón.

El domingo por la tarde el cortejo fúnebre con sus restos se detuvo algunos segundos en la esquina de la taquería La Bajadita. Sus familiares quisieron que la carroza pasara por ahí rumbo al panteón.

En medio del llanto, los presentes lanzaron una porra a Carlitos, de 45 años, y algunos motores de motocicleta rugieron para darle el último adiós. Posteriormente la carroza siguió su camino al cementerio. Atrás de ella decenas de personas la seguían con flores y algunas mujeres mostraban una playera del Guadalajara, equipo al que seguía Carlos.

Se pudo observar a personal de la Secretaría del Bienestar ofreciendo desayunos a los vecinos afectados.

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Juan Manuel González, que también trabajaba en la taquería afectada, precisó que la fuga de gas que desencadenó la explosión se originó en una casa aledaña y no en el establecimiento, que desde hace más cuatro décadas ofrecía tacos para todos los gustos.

Dos personas murieron en la explosión: Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56. Ocho personas permanecen hospitalizadas.