Destaca Claudia disminución de homicidios
Acusó a los gobiernos de Calderón y Peña de enaltecer al narcotráfico
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
TOLUCA, Méx.- Al destacar una disminución de 46% en los homicidios dolosos en lo que va de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "van a seguir disminuyendo".
"En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años; 21 homicidios y estos obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando(...). Nosotros, en menos de dos años, hemos disminuido los homicidios dolosos en 46% y van a seguir disminuyendo, estoy segura", dijo al destacar su estrategia de seguridad.
Sheinbaum Pardo acusó que con el expresidente panista Felipe Calderón y con el exmandatario priista Enrique Peña Nieto se enalteció al narcotráfico en los medios y en las canciones "como si fueran héroes".
Mencionó que parte de la estrategia es la atención a las causas de las y los jóvenes para que no tengan que ligarse a un grupo de la delincuencia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"Y además, un cambio cultural también, porque todo ese periodo del sexenio de Calderón y el sexenio de Peña- ayer lo decía-, se enalteció increíblemente, o se hablaba de la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo se enaltecían los grupos delincuenciales en los medios de comunicación, en las canciones, como si fueran los héroes", expresó.
"Ahora es atender a los jóvenes. Un joven se vincula con un grupo delincuencial no solo por razones económicas, sino por identidad. Y si la identidad está en los medios de comunicación, en las series de los narcos, ´es que te va a ir mejor si te vinculas a un grupo delincuencial´.
no te pierdas estas noticias
Tras 25 horas, continúa audiencia de Ernesto Ruffo
El Universal
La Fiscalía General de la República presentó pruebas durante la audiencia que ya dura más de un día.
Asesinan a alcalde Valentín Lavín Romero en Temoac, Morelos
El Universal
En 2026, tres alcaldes fueron asesinados en Oaxaca y Morelos, dos en Oaxaca y uno en Morelos, sin detenidos en algunos casos.
Exigen investigación "imparcial" tras el último asesinato de un periodista
EFE
Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19 piden investigación independiente y protección para periodistas.