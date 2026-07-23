Destaca Claudia disminución de homicidios

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

TOLUCA, Méx.- Al destacar una disminución de 46% en los homicidios dolosos en lo que va de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que "van a seguir disminuyendo".

"En efecto, ayer fue el día de menos homicidios desde hace muchísimos años; 21 homicidios y estos obviamente son personas, pero estos indicadores nos muestran cómo vamos avanzando(...). Nosotros, en menos de dos años, hemos disminuido los homicidios dolosos en 46% y van a seguir disminuyendo, estoy segura", dijo al destacar su estrategia de seguridad.

Sheinbaum Pardo acusó que con el expresidente panista Felipe Calderón y con el exmandatario priista Enrique Peña Nieto se enalteció al narcotráfico en los medios y en las canciones "como si fueran héroes".

Mencionó que parte de la estrategia es la atención a las causas de las y los jóvenes para que no tengan que ligarse a un grupo de la delincuencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Y además, un cambio cultural también, porque todo ese periodo del sexenio de Calderón y el sexenio de Peña- ayer lo decía-, se enalteció increíblemente, o se hablaba de la lucha contra el narcotráfico y al mismo tiempo se enaltecían los grupos delincuenciales en los medios de comunicación, en las canciones, como si fueran los héroes", expresó.

"Ahora es atender a los jóvenes. Un joven se vincula con un grupo delincuencial no solo por razones económicas, sino por identidad. Y si la identidad está en los medios de comunicación, en las series de los narcos, ´es que te va a ir mejor si te vinculas a un grupo delincuencial´.