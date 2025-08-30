Destapa PVEM a Maki Ortiz para gubernatura de Tamaulipas

El coordinador nacional del Partido Verde, Arturo Escobar se declaró principal impulsor para que la actual senadora por San Luis Potosí, Maki Ortiz Domínguez, aparezca en la boleta para la gubernatura de Tamaulipas en las próximas elecciones.

Escobar, estuvo en Reynosa para encabezar una conferencia de prensa donde además estuvo el alcalde Carlos Peña y la diputada Casandra de Los Santos y el presidente del Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano.

El dirigente nacional anunció además su apoyo para la actual diputada local Casandra de los Santos a quien dijo, está convenciendo para que se reelija en el Distrito Federal o vaya por la presidencia municipal de Rio Bravo.

"Las destapo a las dos, tienen un futuro brutal yo quiero convencer a Casandra que se reelija en el DF (CDMX) pero va a ser una decisión de ella y en el caso de Maki, no necesito convencerla, pero soy su máximo promotor para que vaya en la boleta en el 28 a la gubernatura".

Escobar destacó que si la elección en Tamaulipas fuera mañana, están listos para ir solos y competir a cabalidad para ganar muchos municipios.

"La gubernatura es hasta el 28, habrá que esperar, pero diría que en Tamaulipas como en la mayoría de las entidades, el partido podría contender de manera independiente, habrá que analizar plataformas, proyectos de gobierno y la parte personal. Hoy los antecedentes, la vocación social, la preparación profesional, el trato personal con elementos que antes no se tomaban en cuenta, pero hoy son fundamentales para tomar decisiones".

Dijo que su partido tiene perfiles para candidatos en todos los espacios y que piensa que para construir coaliciones, tiene que haber una comunión en la plataforma de gobierno, en las agendas legislativas, pero también en el trato personal.

"He encontrado que a veces pensamos que porque somos parte de una 4T estamos obligados a apoyar, la experiencia me ha enseñado que hay que modificar los perfiles hay que ver en su historia cómo han cumplido los compromisos, cómo han gobernado, cómo se han comportado. En el 27 habremos que revisar con endoscopia, los perfiles que tenemos y los que tienen nuestros aliados y entonces definiríamos".

Manifestó que en Reynosa, llegarán a las próximas elecciones con seguridad ya que el trabajo del actual alcalde, así se los hace pensar.

"Cuando tu tienes un alcalde como Carlos te permite llegar a la elección del 2027 con toda la seguridad, trabajo, estructuras bien formadas, con la posibilidad de postular mujeres y hombres, pero de ahí nos vamos recorriendo hacia la mayoría de los 43 municipios, esto no quiere decir que no estemos en la revaloración de una coalición, pero a diferencia de antes, que dependíamos de una coalición para poder contender, hoy estamos lejos de esa realidad, hoy somos un partido, fuerte, sólido, bien dirigido, con cuadros estatales, municipales y nacionales que pueden dar la cara por el partido", concluyó.