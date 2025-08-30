Ataque armado en Culiacán deja tres muertos frente a un hospital

En un ataque con armas automáticas contra personas que se encontraban en el exterior del Hospital Civil de Culiacán, dejó tres personas muertas en tanto que otras cuatro más, entre ellas dos del sexo femenino, resultaron heridas por lo que fueron internadas.

Los reportes dados a conocer es que los ocupantes de un vehículo cuyas características no se han dado a conocer, se estacionaron sobre la avenida Álvaro Obregón, dispararon contra varias personas que se encontraban paradas y sentadas entre las macetas, afuera del área de urgencias del nosocomio.

En el lugar de los hechos, personal médico del propio Hospital Civil de Culiacán que salieron a prestar ayuda a las víctimas de un ataque, levantaron heridas a una señora de nombre Milena "N", de 47 años de edad, una menor de 13 años de nombre, Briana "N" y a dos hombres más, cuyas identidades se desconocen.

Los impactos de bala alcanzaron a tres vehículos estacionados en la acera de la avenida Álvaro Obregón y decena de ellos se impactaron contra la fachada de la institución médica, ubicada en el segundo cuadro de la capital del estado.

Elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y la Policía Estatal preventiva desplegaron un fuerte operativo en una amplia zona, por lo que solicitaron a los conductores de los vehículos bajar los vidrios de sus unidades y prender las luces internas para poder identificar a sus ocupantes, como parte del operativo de búsqueda.

Los elementos de seguridad y de las fuerzas federales, solo localizaron en una de las calles de la colonia Chapultepec, muy cerca del hospital, un vehículo Toyota Camry, de modelo antiguo, abandonado, en cuyo interior se encontraron casquillos percutidos de armas de fuego, lo que hace presumir que este fue utilizado por los responsables del ataque.

Se desconoce si el ataque con fusiles automáticos era dirigido contra una persona especifica o los responsables, solo abrieron fuego contra todos los que estaban afuera del nosocomio, entre ellos varios menores de edad que acompañaban a sus padres.

Balean a menor junto a gasolinera

La Fiscalía General del Estado investiga el asesinato de un adolescente, Gustavo "N", de 15 años de edad, quien se encontraba sentado en una silla, cerca de un expendio de gasolina en la colonia los Pinos, en la parte sur-poniente de la ciudad de Culiacán.

Según las investigaciones por lo menos dos personas del sexo masculino llegaron hasta donde se encontraba sentado el menor y le dispararon en varias ocasiones, para luego huir del lugar, la familia de la víctima que viven muy cerca llegaron al lugar y solicitaron el auxilio de los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales al llegar dictaminaron que este había fallecido.

Los investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado que arribaron al lugar, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia los Pinos, levantaron las evidencias y buscaron testimonios del personal del expendio de gasolina cercano.

Una de las versiones, es que el menor, Gustavo "N", salía de su casa a sentarse cerca del expendio de gasolina, a esperar a que su papá regresara del trabajo, por lo que las autoridades investigan el posible móvil del homicidio.