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Detecta la SSG miasis en dos adultos mayores

Por El Universal

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Detecta la SSG miasis en dos adultos mayores
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      Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) confirmó dos casos de miasis por gusano barrenador en personas adultas mayores de los municipios de Celaya y Tierra Blanca.

      Los pacientes, ambos de 75 años de edad, recibieron atención médica oportuna, tratamiento específico y seguimiento especializado.

      Hasta el 18 de mayo de 2026, en 18 municipios del estado se habían detectado 221 casos de gusano barrenador.

      Este viernes, la SSG señaló que Guanajuato se ubica entre las entidades con menor incidencia de miasis por gusano barrenador en el país, con únicamente dos casos en humanos, lo que representa el 0.8% del total nacional de 254 casos notificados. Guanajuato ocupa el lugar 13 a nivel nacional por número de casos de miasis.

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      La dependencia de Salud aseveró que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en todas las unidades médicas de la entidad, así como la coordinación permanente con autoridades federales, sanitarias y agropecuarias para fortalecer la detección temprana, la prevención y la atención oportuna de cualquier caso sospechoso.

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