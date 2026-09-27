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Detienen a conductor con cocaína y fentanilo

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a conductor con cocaína y fentanilo
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      Ciudad de México.- Un conductor de un tractocamión fue detenido luego de que autoridades federales, con ayuda del binomio canino "Chocolate", identificaron 184 paquetes con cocaína y 11 paquetes con fentanilo de aproximadamente 249 kilos en total, en la aduana de Tijuana, Baja California.

      De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el decomiso ocurrió derivado de labores de inspección y vigilancia en la Garita de Otay, cuando los elementos federales le marcaron el alto al conductor que pretendía cruzar por el punto fronterizo e identificaron, con la ayuda del perrito, un doble fondo en la caja que contenía los 195 paquetes de droga.

      En un comunicado, el Gabinete detalló que al detenido se le informaron sus derechos de ley y, junto con el vehículo y la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

      En el operativo participó personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes recordaron su compromiso de fortalecer la seguridad en las aduanas del país.

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