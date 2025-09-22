Detienen a "El Chícharo", presunto líder de facción de Unión Tepito

Detienen a siete personas en operativos simultáneos en CDMX y Nezahualcóyotl; Entre los detenidos se encuentra un hombre identificado como "El Chícharo", de 35 años, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo conocido como La Unión Tepito.

En una acción conjunta entre autoridades federales, capitalinas y del Estado de México, fueron detenidas siete personas durante la ejecución de cuatro órdenes de cateo en la alcaldía Cuauhtémoc y en el municipio de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en los operativos participaron también elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y las Fiscalías de Justicia de ambas entidades. Los cateos se realizaron tras identificar inmuebles presuntamente utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el almacenamiento y embalaje de narcóticos.

Los predios intervenidos se ubicaron en la calle Manuel de la Peña y Peña, colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, así como en las calles Bosques de Irán y Bosques de los Continentes, en la colonia Bosques de Aragón, Nezahualcóyotl.

Durante las diligencias se aseguraron 100 dosis de lo que parece ser metanfetamina, 98 envoltorios y un paquete con sustancia similar a la cocaína, más de tres kilogramos de aparente marihuana a granel, 140 pastillas de diferentes colores, un arma de fuego, 115 cartuchos útiles, cinco teléfonos celulares y 143 mil pesos en efectivo.

En total fueron detenidas cinco mujeres de 19, 35, 40, 61 y 63 años, y dos hombres de 24 y 35 años, este último señalado como probable líder de un grupo delictivo generador de violencia en la zona centro de la capital, dedicado a la venta de droga, extorsión y homicidios.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron bajo resguardo policial.