Inauguran Centro de Salud Mental Infantil en Puebla

PUEBLA, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta y su esposa, Ceci Arellano, inauguraron el Centro Poblano de Salud Mental Integral para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami), por lo que Puebla se convierte en referente nacional.

Este centro atenderá de forma gratuita a menores con ansiedad, depresión, trastornos alimenticios y del sueño. Además, cuenta con consultorios, sala de crisis y camas de hospitalización, áreas de equinoterapia, caninoterapia, terapia grupal, regaderas, enfermería, auditorio, comedor, cocina y biblioteca.

Se estima que beneficie a 1 millón 542 mil 232 personas. La obra se realizó entre el 25 de febrero de 2025 al 6 de septiembre y se intervinieron 2 mil 671.09 metros cuadrados en lo que antes era Casa Puebla, la residencia oficial de los gobernadores.

La presidenta del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, aseguró que debido a su impacto y a que es un modelo pionero, se replicará en otros estados del país.

Por su parte, la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, expresó que este espacio “es el corazón del gobierno del estado de Puebla”, por lo que invitó a las madres y padres de familia “a que cuando vean a un pequeño, a sus hijos, aislados, tristes, acudan a Ceposami, porque aquí se les dará una atención especializada”.

El director del SEDIF, Juan Carlos Valdez, explicó “se trata de un modelo pionero en México que coloca a Puebla a la vanguardia”.