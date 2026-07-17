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Detienen a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal

El exgobernador es acusado de delincuencia organizada y contrabando

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a Ernesto Ruffo por huachicol fiscal
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel por tráfico de combustible a gran escala, mediante una de sus empresas.

      Agentes de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ubicaron al primer gobernador de oposición al PRI en el municipio de Ensenada, donde le cumplimentaron orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

      La FGR informó que gracias a una investigación de alta complejidad detectó que la empresa Ingemar, S.A, de C.V., fundada por el panista, está relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible.

      Por lo anterior, solicitó y obtuvo de un juez federal orden de captura contra Ruffo Appel, misma que ayer concretaron los efectivos federales cuando el político se encontraba en una reunión, según el relato de personas que se encontraban con él.

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      El abogado Carlos Ramón Nava Sánchez relató que la detención del exmandatario durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ocurrió cuando llegaba a una reunión en El Portón sobre la calle Octava y Obregón, en Ensenada, donde fue interceptado por elementos de la FGR con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Marina.

      Los agentes llegaron y dijeron que tenían una orden de presentación, y cuando Ruffo Appel se acercó a ellos los elementos le notificaron que contaban con un mandamiento judicial.

      Tras ser detenido en el municipio de Ensenada, los efectivos federales trasladaron al exmandatario a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Tijuana.

      Ahí se le practicaron exámenes médicos y diligencias diversas previamente a su presentación ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra, lo cual podría ocurrir este viernes.

      La FGR liga a su empresa con el caso del aseguramiento de aproximadamente 15 millones de litros de hidrocarburos Coahuila, así como el decomiso de diesel y gasolina, en un predio ubicado en El Sauzal de Rodríguez, en el puerto de Ensenada; Ruffo Appel resultó ser uno de los propietarios.

      La FGR, a través de su Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), encontró que el exgobernador introducía de forma masiva, mediante Ingemar, gasolina y diesel al país sin reportar los volúmenes reales de importación.

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      La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo por investigación sobre importación irregular de hidrocarburos.