Gallardo "tumba" la "Ley Serrano"; firma decreto
La entrega del documento se realizó en el Salón de Gobernadores este jueves
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El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, firmó este jueves un documento que deroga la llamada "Ley Serrano" y lo entregó a Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado.
El acto se realizó en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, durante el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial.
Este evento reunió a autoridades y especialistas para abordar temas de innovación y derechos humanos, en el marco de la entrega de la iniciativa para la derogación de la "Ley Serrano".
Gallardo "tumba" la "Ley Serrano"; firma decreto
La entrega del documento se realizó en el Salón de Gobernadores este jueves
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