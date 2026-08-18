logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña

La menor de dos años murió por una contusión abdominal; ambos son investigados en Nuevo León

Por El Universal

Agosto 18, 2026 10:35 a.m.
A
Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MONTERREY, NL.- La madre y el padrastro de la niña de dos años que murió por una contusión en el abdomen, fueron detenidos por su presunta participación en el feminicidio de la menor, en Nuevo León.

      La captura se realizó después del inicio de la investigación por la muerte de Cinthia Geraldine, quien falleció en el Hospital Metropolitano horas después de que su madre y su padrastro la llevaran con lesiones en distintas partes del cuerpo.

      Itzel Zulema "N", de 23 años, y José Antonio "N", de 26, fueron ubicados por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones cuando circulaban en una motocicleta por calles de la colonia 25 de Noviembre, en el municipio de Guadalupe.

      La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que personal pericial ubicó a los presuntos responsables y les marcaron el alto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Se detalló que ambos fueron arrestados en flagrancia por un delito contra la salud, debido a que llevaban consigo varias dosis de narcóticos, una báscula y teléfonos celulares.

      La investigación por la muerte de la menor se inició luego de que fuera trasladada para recibir atención médica en el Hospital Metropolitano, donde personal médico notificó su fallecimiento durante los primeros minutos del 16 de agosto.

      La Fiscalía estableció posteriormente, mediante estudios periciales, que la causa de muerte fue una contusión profunda de abdomen. Además, la menor presentaba lesiones en distintas regiones anatómicas.

      Las autoridades investigan una agresión física por razones de género ocurrida entre el 15 y el 16 de agosto en una vivienda de la colonia Primero de Mayo.

      Como parte de las indagatorias, agentes del Ministerio Público, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron un cateo en el inmueble.

      La diligencia fue autorizada por un juez y permitió localizar indicios que ahora son sometidos a estudios científicos para determinar su relación con los hechos.

      La Fiscalía mantiene una carpeta de investigación por feminicidio y otra por delito contra la salud.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña
      Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña

      Detienen a madre y padrastro por feminicidio de niña

      SLP

      El Universal

      La menor de dos años murió por una contusión abdominal; ambos son investigados en Nuevo León

      Sheinbaum prevé traslado de Farías Laguna a México
      Sheinbaum prevé traslado de Farías Laguna a México

      Sheinbaum prevé traslado de Farías Laguna a México

      SLP

      El Universal

      La Presidenta dijo que el detenido en Argentina podría ser trasladado en los próximos días; su defensa niega que exista

      Renuncia Mónica Soto; su vacante se elegirá en 2028
      Renuncia Mónica Soto; su vacante se elegirá en 2028

      Renuncia Mónica Soto; su vacante se elegirá en 2028

      SLP

      El Universal

      La magistrada dejará la Sala Superior del TEPJF el 31 de agosto; el órgano quedará integrado por cinco magistraturas

      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero
      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero

      Matan a motociclista en la Gustavo A. Madero

      SLP

      El Universal

      La víctima recibió varios disparos mientras circulaba por calles de la colonia San Juan y Guadalupe Ticomán