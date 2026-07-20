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Detienen a operador del Cártel del Noreste

El empresario Justo Aurelio "N", supuesto operador logístico y financiero, fue apresado en Mérida

Por El Universal

Julio 20, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a operador del Cártel del Noreste
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron cuatro cateos en Mérida, Yucatán, donde detuvieron al empresario Justo Aurelio "N", supuesto operador logístico, financiero y articulador de esquemas de "lavado" de dinero para el Cártel del Noreste.

      Los uniformados también aseguraron en los inmuebles 15 vehículos de alta gama, entre ellos de marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini y Polaris.

      También se decomisaron una caja fuerte, dos armas de fuego, cartuchos, una bolsa con metanfetamina, numerario en dólares, joyería, dispositivos de banca electrónica, equipos de comunicación y de cómputo.

      Los bienes tienen un valor de más de 145 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera de los grupos delictivos.

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      El gabinete de seguridad informó que derivado de acciones coordinadas por la Semar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la Fiscalía General de la República (FGR), se identificaron diversos inmuebles presuntamente usados para actividades ilícitas.

      Posteriormente se obtuvieron las órdenes judiciales para intervenir cuatro domicilios que se encuentran ubicados en distintos puntos de Mérida y en la comisaría de Komchén, Yucatán.

      Durante la ejecución simultánea de las órdenes de cateo fue capturado Rivera Parrazales y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien va a continuar con las investigaciones y así determinará su situación jurídica.

      El gabinete de seguridad resaltó que estas acciones reflejan la coordinación interinstitucional y de intercambio de información para identificar, debilitar y desarticular las estructuras financieras que permiten la operación de los grupos delictivos.

      En redes sociales enfatizó que siguen debilitando las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales para avanzar en la construcción de la paz y la seguridad de las familias.

      En tanto, la Semar reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones del gabinete de seguridad para combatir las operaciones financieras ilícitas, detener a quienes generan violencia y fortalecer la seguridad y el Estado de derecho en el país.

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