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Detienen a seis en una "narcolancha"

Por El Universal

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Detienen a seis en una "narcolancha"
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a seis personas a bordo de una "narcolancha" y les aseguraron aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína, durante un operativo de vigilancia al sur de Acapulco, Guerrero.

      Según el comunicado de la Marina, la embarcación fue localizada a unas 460 millas náuticas, equivalentes a 851 kilómetros, al sur de Acapulco. En ella viajaban tres personas de nacionalidad mexicana y tres ecuatorianos.

      Durante la inspección, el personal naval encontró 39 bultos con paquetes que contenían la presunta droga, además de 49 bidones con aproximadamente 2 mil 450 litros de combustible.

      La Marina también aseguró la embarcación, que contaba con tres motores fuera de borda, así como tres equipos de comunicación satelital y dos radiobalizas.

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      Las seis personas detenidas fueron informadas de sus derechos y, junto con la embarcación y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.

      El operativo se realizó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la FGR, como parte de las acciones de vigilancia marítima en el Pacífico.

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