Detienen en Colima a implicado con explosión

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Ciudad de México.- Fuerzas federales detuvieron en Tecomán, Colima, a David "N", alias "Mando 20", Sinuhe "N" y Cristian "N", relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch detalló que a los detenidos se les decomisaron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, David "N" es el presunto responsable del atentado y se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.

García Harfuch destacó la coordinación de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Fiscalía General de la República que llevó a la detención de los presuntos criminales.

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