logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Fotogalería

GENERACIÓN 70-76 DE MÉDICOS CIRUJANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista

Familiares de líderes presos quedaron a cargo de la célula, según las autoridades de seguridad.

Por El Universal

Julio 08, 2026 02:46 p.m.
A
Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a tres mujeres señaladas como integrantes de una célula criminal dedicada al narcomundeo en las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, y aseguraron cientos de dosis de droga.


      El grupo criminal está encabezado por dos sujetos conocidos como "El Peto" y "El Tacho Loco", quienes se encuentran presos en un centro penitenciario.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      De acuerdo con información de la SSC, se realizaron trabajos de investigación y seguimiento a denuncias ciudadanas por la venta de droga en las mencionadas alcaldías.
      Con los datos de prueba recabados, se solicitó y obtuvo de un juez de control dos órdenes de cateo.
      Con ayuda de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, el primer cateo se realizó en un domicilio de la calle Eleuterio, colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez. Allí se capturó a Paola Berenice "N", de 32 años de edad, señalada como pareja sentimental de "El Peto", y se aseguraron 90 bolsas de plástico con cierre hermético con cocaína y 400 gramos de marihuana.
      El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Leiria, de la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, donde se detuvo a Lina Alejandra "N", de 50 años de edad, madre de "El Peto", señalada como quien quedó a cargo de la célula delictiva y de recibir la droga de los proveedores para ser empaquetada y vendida; y a Karen Nicol "N", de 30 años, hermana de "El Tacho Loco".
      También se decomisaron 180 bolsas con cocaína, una bolsa con una sustancia sólida en piedra a granel, cinco celulares y una tablet.
      Las tres mujeres fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista
      Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista

      Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista

      SLP

      El Universal

      Familiares de líderes presos quedaron a cargo de la célula, según las autoridades de seguridad.

      Sheinbaum evita comentar concurso mercantil de TV Azteca
      Sheinbaum evita comentar concurso mercantil de TV Azteca

      Sheinbaum evita comentar concurso mercantil de TV Azteca

      SLP

      El Universal

      TV Azteca inició un concurso mercantil para fortalecer su estructura financiera y mantener operaciones.

      ¿Cómo funcionará el mantenimiento de los muros verdes del Metro?
      ¿Cómo funcionará el mantenimiento de los muros verdes del Metro?

      ¿Cómo funcionará el mantenimiento de los muros verdes del Metro?

      SLP

      El Universal

      El mantenimiento inicial cubre siete meses, después el Metro asumirá la responsabilidad.

      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a presidente de Suiza
      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a presidente de Suiza

      Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a presidente de Suiza

      SLP

      El Universal

      La visita busca ampliar oportunidades de inversión y comercio entre México y Suiza con la presencia de empresarios.