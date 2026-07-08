Capturan a 3 mujeres presuntas integrantes de célula narcomenudista

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a tres mujeres señaladas como integrantes de una célula criminal dedicada al narcomundeo en las alcaldías Benito Juárez e Iztapalapa, y aseguraron cientos de dosis de droga.

El grupo criminal está encabezado por dos sujetos conocidos como "El Peto" y "El Tacho Loco", quienes se encuentran presos en un centro penitenciario.

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De acuerdo con información de la SSC, se realizaron trabajos de investigación y seguimiento a denuncias ciudadanas por la venta de droga en las mencionadas alcaldías.Con los datos de prueba recabados, se solicitó y obtuvo de un juez de control dos órdenes de cateo.Con ayuda de personal de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, el primer cateo se realizó en un domicilio de la calle Eleuterio, colonia San Simón, en la alcaldía Benito Juárez. Allí se capturó a Paola Berenice "N", de 32 años de edad, señalada como pareja sentimental de "El Peto", y se aseguraron 90 bolsas de plástico con cierre hermético con cocaína y 400 gramos de marihuana.El segundo cateo se realizó en un inmueble de la calle Leiria, de la colonia San Andrés Tetepilco, en Iztapalapa, donde se detuvo a Lina Alejandra "N", de 50 años de edad, madre de "El Peto", señalada como quien quedó a cargo de la célula delictiva y de recibir la droga de los proveedores para ser empaquetada y vendida; y a Karen Nicol "N", de 30 años, hermana de "El Tacho Loco".También se decomisaron 180 bolsas con cocaína, una bolsa con una sustancia sólida en piedra a granel, cinco celulares y una tablet.Las tres mujeres fueron puestas a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.