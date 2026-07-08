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Infonavit entrega primeras Viviendas del Bienestar en Valles

Durante el evento, se destacó la construcción de 38 mil viviendas proyectadas para San Luis Potosí en el sexenio actual.

Por Redacción

Julio 08, 2026 01:42 p.m.
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      El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; y María del Rosario Martínez Galarza, secretaria de Desarrollo Urbano y Social, entregaron las primeras Viviendas del Bienestar en el fraccionamiento "Infonavit Villas de San Pedro", que en total contará con 584 inmuebles.

      El ingeniero Romero Oropeza detalló que a nivel nacional ya se tienen 101 desarrollos en los que se está entregando vivienda, de los cuales en 35 ya están colocadas al 100% y este mismo mes se abrirán 14 fraccionamientos más en todo el país. Subrayó que, al día de hoy, se han colocado 27 mil 200 viviendas.

      Para San Luis Potosí, dijo, se tiene proyectada la construcción de 38 mil viviendas por parte del Instituto durante el sexenio, de las cuales ya se tienen contratadas más de 10 mil para su construcción y, agregó que, en las próximas semanas se agregarán 4 mil más. Destacó que esto significa una inversión por más de 24 mil millones de pesos, lo que equivale a 2 años del presupuesto de obra pública en la entidad. 

      Esta es la primera entrega de viviendas que se lleva a cabo en la entidad y la número 31 a nivel nacional, en el marco del programa que contempla la edificación de 1 millón 200 mil viviendas para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos.

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