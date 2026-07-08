Sheinbaum evita comentar concurso mercantil de TV Azteca

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La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que no puede brindar detalles sobre la reciente declaración de la televisora TV Azteca, la cual entró a concurso mercantil ayer, luego de que una jueza Primera de Distrito de Concursos Mercantiles lo sentenciara de este modo para llevar a cabo su reorganización corporativa y financiera.

"No debemos nosotros decir más allá del caso, porque finalmente está en un proceso jurídico. Lo que se puede decir es que cuando cualquier empresa se declara en concurso mercantil es porque no tienen capacidad para pagar a sus acreedores. Entonces entra un juez y empieza un proceso, digamos, de negociación con sus acreedores, más o menos, por decirlo, muy llanamente", explicó.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 8 de julio, la mandataria precisó que empresas privadas o públicas pueden entrar a este proceso y reiteró que su gobierno no puede posicionarse al respecto porque el juicio continúa."Pero ya particularmente el caso de TV Azteca, como está en juicio, nosotros no podríamos ir mucho más allá. Solamente lo que salió publicado, porque así debe ser jurídicamente", señaló esta mañana.A través de un comunicado, la empresa dirigida por Ricardo Salinas Pliego, explicó que la resolución marca el inicio formal del proceso previsto en la Ley de Concursos Mercantiles y permitirá avanzar en la reorganización ordenada de sus pasivos, con el objetivo de preservar la continuidad de sus operaciones y de fortalecer su posición financiera a largo plazo. Y afirmó que continuará con las siguientes etapas del proceso para fortalecer su estructura financiera y mantener su compromiso con audiencias, colaboradores, clientes y accionistas.En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reprochó las declaraciones del periodista argentino Eduardo Feinmann, quien buscó desacreditar a la Selección Mexicana tras su triunfo ante Ecuador y calificó a los mexicanos como "detestables" durante una transmisión en vivo.La mandataria mexicana aseguró que figuras públicas del bloque opositor compartieron sus dichos en la red social X, en referencia al empresario y presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Por lo que afirmó que "el que no quiere a México, nunca le va a ir bien", luego de que se diera a conocer que dicha televisora entró a concurso mercantil por orden de una jueza."Que por cierto, está en un concurso mercantil su televisora. Nada más lo digo como nota ayer salió en los periódicos, indignante, indignante. Pero habla de quién es. Y como lo digo, el que no quiere al pueblo de México, el que no quiere a México, nunca le va a ir bien, nunca, porque el pueblo de México es digno, porque tenemos historia de digno", declaró Sheinbaum Pardo.