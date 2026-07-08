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90% de taxistas se unen a la app 'Mi Taxi'

La SCT busca fortalecer el servicio frente a las plataformas privadas

Por Rubén Pacheco

Julio 08, 2026 02:26 p.m.
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90% de taxistas se unen a la app Mi Taxi
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      Del total de taxistas empadronados, alrededor del 90 por ciento accedió a incorporarse a la aplicación Mi Taxi, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

      La funcionaria estatal estimó que, en la actualidad existen cerca de 3 mil conductores del servicio de ruleteo registrados de manera formal, de los cuales prácticamente todos aprobaron la revista anual y otros lineamientos de la Ley de Transporte del Estado.

      No obstante, puntualizó que hasta el momento alrededor de 2 mil 700 aceptaron adherirse a la aplicación desarrollada por el Gobierno del Estado, a fin de generar mayor competencia del taxismo frente a Uber, inDrive, Didi y otras empresas de transporte privado irregular.

      Es decir, aproximadamente del 90 por ciento decidió sumarse a la iniciativa gubernamental para brindar un mejor servicio de transporte, complementó Martínez Acosta.

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      Aunque reconoció que algunos operadores del volante no aceptaron sumarse, confió en que, en lo que resta de plazo de afiliación –durante el mes de julio– consideren los beneficios de sujetarse a esta forma de trabajo.

      "Es importante que toda la ciudadanía sepa que no todos los taxis quedaron registrados, que en esta plataforma que el estado les está otorgando a las y los taxistas potosinos, es una plataforma en la que únicamente se registraron las personas que pasaron su revista, que cumplieron con todos los lineamientos que la ley establece", remató.

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