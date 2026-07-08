Rafael Márquez asume dirección técnica del Tri

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Luego de la participación de México en la Copa del Mundo 2026, Rafael Márquez fue designado como el nuevo entrenador de la Selección Mexicana.

Mediante un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) oficializó el plan que ya se había anunciado desde 2024; Javier Aguirre deja el banquillo para que el histórico exdefensor tome las riendas del Tricolor.

"El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, designó hoy a Rafael Márquez Álvarez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México, dando continuidad al Proyecto Deportivo 2030, presentado el 1 de agosto de 2024, cuando se anunció su incorporación como auxiliar técnico de Javier Aguirre dentro del proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026", se lee en el informe.

El "Káiser" iniciará el proceso rumbo al Mundial 2030, luego de ser parte del cuerpo técnico del Vasco Aguirre desde 2024, cuando fue nombrado para vivir una tercera etapa al frente del combinado nacional.

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Rafael Márquez construyó una de las trayectorias más destacadas en la historia del futbol mexicano. Con la Selección Mexicana disputó cinco Copas del Mundo, siendo capitán en todas.

Conquistó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro de la Concacaf en 2003 y 2011.

Desarrolló una exitosa carrera internacional a nivel de clubes con el AS Monaco, el Barcelona, New York Red Bulls y Hellas Verona. Con el AS Monaco conquistó la Ligue 1 de Francia en la temporada 1999-2000. Durante su etapa en el FC Barcelona obtuvo dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro Ligas de España, una Copa Mundial de Clubes de la FIFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

En México debutó y concluyó su carrera con el Atlas; fue bicampeón de Liga MX con el León.

Rafael Márquez inició su carrera en la dirección técnica, primero en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, antes de integrarse como auxiliar técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2026.