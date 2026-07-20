Dictan a Ruffo A.prisión preventiva

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CIUDAD DE MÉXICO.- La jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, dictó prisión preventiva en contra del exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel y siete imputados más, probablemente relacionados con el contrabando de millones de litros de huachicol.

Tras más de 30 horas de audiencia por videoconferencia se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada formuló la imputación por los supuestos delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Además del exgobernador están señalados Ricardo Thompson Navarro, socio de la empresa Ingemar; José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, accionistas de la empresa Internacional de Fundentes; José Merino Valdés Cuervo, socio y accionista de Ingemar; Juan Hermilo Chavez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, agentes aduanales, así como Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo.

Ruffo Appel y cinco de los acusados abandonaron la sede de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada y abordaron el Black Mamba, vehículo táctico blindado de reacción rápida, custodiado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y cuatro pickups de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

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El exmandatario arribó al Cefereso 1, El Altiplano, en el Estado de México, en medio del fuerte dispositivo de seguridad.

A petición de la defensa legal de los imputados, la juzgadora Alejandra Ramírez de la Vega concedió la duplicidad del plazo para determinar la situación jurídica y posiblemente la audiencia se realice entre el martes o miércoles para resolver si los vincula o no a proceso.

La Fiscalía General de la República informó que en los casos de José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales van a permanecer en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén fue ingresada al Cereso Nezahualcóyotl Sur.

La Fiscalía General de la República señaló que estas personas fueron detenidas en coordinación con el gabinete de seguridad del gobierno.