Difieren cifras de homicidios

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Ciudad de México.- En 2025, cuando el gobierno federal presumió una baja en el número de homicidios en el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no contabilizó 5 mil 140 homicidios dolosos que sí aparecen en la más reciente Estadística de Defunciones Registradas (EDR) a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En un cruce de información comparando cifras reportadas por el SESNSP con las de Inegi, se detalla que en 2025 el secretariado registró 24 mil 348 homicidios con base en el número de carpetas de investigación, subregistro de 17%, con los 29 mil 488 que dio a conocer Inegi con base en los certificados y actas de defunción.

El investigador y demógrafo de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, indicó que llama la atención que 2025, año que las autoridades consignan como el de mayor reducción de homicidios, sea también el de mayor subregistro con respecto al Inegi, pues 5 mil 140 homicidios más en las cifras del instituto con las del secretariado es una diferencia de más de 17 puntos porcentuales.

Esto tiene implicaciones en cómo se miden los avances en materia de homicidios. Según el SESNSP, la tasa de homicidios en 2025 (18.3 por cien mil) cae casi 22% respecto a 2024, y de acuerdo con Inegi, la tasa en 2025 (22.1 por cien mil) cae casi 13%. También se refleja en el promedio de homicidios diarios en 2025: 67 para el SESNSP vs 81 para Inegi.

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Sin embargo, Hernández Bringas indica que esas diferencias sólo se refieren al promedio nacional. La situación no es homogénea en los estados.

"Hay estados en los que la brecha con Inegi es muy considerable. Llama la atención Zacatecas, donde supuestamente hubo mayor avance en cifras oficiales (70%), pero que presenta un subregistro de 45% con respecto al Inegi. Quintana Roo, 44%; San Luis Potosí, 42%, y Estado de México, 40%.

Incluso, el demógrafo refiere que hay 10 entidades que concentran 85% de las víctimas, según Inegi y que no están en SESNSP (4 mil 386 de los 5 mil 140 crímenes), siendo el Estado de México donde Inegi registra mil 38 asesinados más que no aparecen en los datos del secretariado; entre otros.