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San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a priista

La diputada Isabel González solicitó un examen antidoping para Zenyazen Escobar ante su comportamiento alterado.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 09:27 p.m.
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San Lázaro se convierte en ring; diputado Zenyazen reta a priista
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- El diputado Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) acusó a los diputados de Morena de ser "una bola de narco políticos", durante la discusión de la reforma para crear una comisión del INE, encargada de investigar posibles vínculos de aspirantes con el crimen organizado.

      Diputado Zenyazen reta a priista en San Lázaro

      En respuesta, el diputado Zenyazen Roberto Escobar (Morena) lo retó a golpes, en posición de guardia, como si se tratara de un boxeador. Por lo que tuvieron que entrar dos diputados de su bancada, para tratar de calmarlo, pero incluso ellos fueron agredidos.

      "Compórtense a la altura de su responsabilidad política y pública, no puede ser estas escenas que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores, no es posible, porque hemos tenido templanza, llevamos más de 29 horas", exclamó la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López, para tratar de calmarlos.

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      Solicitud de examen antidoping para diputado Zenyazen

      Sin embargo, la diputada Isabel González (PRI) solicitó a la Mesa Directiva que se le realizara un examen antidoping al diputado de Morena, porque, dijo, podría haber consumido alcohol.

      "Estoy viendo que está teniendo un enfrentamiento con su mismo compañero de bancada, que acudía a apoyarlo para evitar alguna trifulca... y a su compañero que le estaba ayudando lo empuja... si no ha tomado y está en todas sus condiciones, con todo respeto, para que se coordinen esta cámara... estoy solicitando que se le haga un antidoping al compañero, lo vi muy alterado, alguna sustancia puede traer, no sabemos, que lo compruebe el antidoping, porque está atentando ante sus mismos compañeros y no nos vamos a arriesgar que las demás compañeras y compañeros que estemos en esta cámara tengamos ese peligro cerca de nosotros", manifestó.

      En respuesta, el diputado Zenyazen Roberto Escobar la invitó a revisar un vaso que tenía en su lugar.

      "Presidenta, sí le solicito fraternalmente, le solicito fraternalmente a la diputada del PRI, y a la compañera que dijo que mi Yeti tiene alcohol, que lo revisen, y si no que me pidan disculpas"; dijo.

      Al final, se calmaron los ánimos, y continuó la presentación de reservas al dictamen.

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