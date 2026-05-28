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PAN lleva playeras al Senado con estampado

El gesto del PAN en el Senado buscó destacar su postura frente a la reforma judicial y el gobierno de Rocha.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 08:57 p.m.
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PAN lleva playeras al Senado con estampado
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      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- "Que se la ponga, que se la ponga, que se la ponga..." exigieron senadores del PAN a Gerardo Fernández Noroña, ante el regalo de decenas de playeras guindas con la leyenda "Yo con Rocha" hicieron los legisladores blanquiazules ante el malestar de los morenistas.

      PAN reta a Morena con playeras en el Senado

      En el marco de la sesión extraordinaria en el Senado donde discute la reforma judicial, los panistas llevaron a la tribuna un exhibidor con decenas de playeras guindas y retaron a los legisladores oficialistas a enfundarse en las mismas.

      "Los reto a que se vengan a poner la playera de "Yo con Rocha", porque les avergüenza tener un narcogobernador. Nosotros si nos ponemos la playera de Maru Campos con mucha honra, porque en Chihuahua no se pacta con el crimen organizado", expuso en tribuna el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, vestido con una playera negra con la leyenda "Yo con Maru".

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      Reacciones y postura de senadores Morena

      Sólo dos senadoras de Morena, María Martina Kantún y Simey Olvera, recibieron las playeras de Rocha, pero no se las pusieron.

      En su turno la senadora Malú Micher dijo: "yo con Maru al bote, ahí van a dar". Defendió la reforma judicial. "Nosotros no le trabajamos a los gringos", afirmó.

      Además, aseguró que lo que hizo el PAN en tribuna fue un "tianguis", caben en una selfi, porque ya son bien poquitos.

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