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Prohibición de vapeadores en México aumenta tabaquismo y evasión fiscal

La prohibición en México generó evasión fiscal y acceso de menores a vapeadores, a diferencia de otros países que regulan.

Por EFE

Mayo 28, 2026 08:39 p.m.
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Prohibición de vapeadores en México aumenta tabaquismo y evasión fiscal
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      Ciudad de México, 28 may (EFE).- La organización civil México y el Mundo Vapeando afirmó este jueves que la prohibición constitucional de vapeadores y cigarros electrónicos en México fortaleció el mercado ilegal de estos productos, incentivado el consumo de tabaco tradicional y favorecido la evasión fiscal, en contraste con países que optaron por regularlos.

      Impacto en el consumo y mercado ilegal

      En vísperas del Día Mundial del Vapeo, que se conmemora el 30 de mayo, el presidente de la organización, Juan José Cirión Lee, sostuvo que en México se configuró una "tormenta perfecta" a favor del tabaquismo debido a las políticas restrictivas impulsadas en los últimos años.

      Según el activista, pese a la prohibición vigente, alrededor de tres millones de personas continúan vapeando en el país, aunque ahora adquieren dispositivos y sustancias en canales informales, sin controles de calidad ni supervisión sanitaria.

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      "Todo se hace en el clandestinaje, donde el gran ganador fue el crimen organizado", afirmó Cirión Lee, quien consideró que antes de la prohibición existían comercios establecidos que operaban mediante amparos y vendían productos importados bajo estándares de calidad.

      Consecuencias fiscales y acceso de menores

      México prohibió constitucionalmente los vapeadores y cigarros electrónicos tras una serie de restricciones iniciadas en 2020, una medida inédita a nivel internacional y defendida por el Gobierno como parte de la lucha contra el tabaquismo y la protección de la salud pública.

      La asociación aseguró que otro efecto de la prohibición ha sido el aumento del acceso de menores de edad a estos dispositivos mediante el mercado ilegal, al tiempo que acusó una creciente evasión fiscal por impuestos de importación, IVA e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

      De acuerdo con el comunicado, en 2022 legisladores del partido Movimiento Ciudadano estimaron que una eventual regulación del vapeo podría representar ingresos fiscales cercanos a 13.000 millones de pesos (unos 750 millones de dólares) anuales.

      Cirión Lee también advirtió de un presunto repunte del tabaquismo, al señalar que seis de cada diez usuarios de vapeadores los utilizaban para dejar el cigarro tradicional, pero que la mitad de ellos habría regresado al consumo de tabaco ante las dificultades para conseguir dispositivos.

      El activista contrastó el caso mexicano con decisiones recientes en países como Chile y Argentina, que avanzaron hacia esquemas regulatorios, así como con políticas en Reino Unido, Francia o Japón, donde, afirmó, los dispositivos electrónicos se emplean como herramientas de reducción de daños frente al tabaquismo.

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