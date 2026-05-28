Juzgado federal exige al Congreso reponer juicio político a Xavier Nava

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El cumplimiento de la sentencia que ordena reponer el juicio político relacionado con el exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios volvió a ser requerido al Congreso del Estado, luego de que un juzgado federal advirtiera que las acciones realizadas hasta ahora no acreditan una ejecución total del fallo.

Juzgado federal exige reposición completa del juicio político

El Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito señaló que no basta con haber dejado sin efectos la inhabilitación por 18 años impuesta por la LXIII Legislatura a Nava Palacios y a exintegrantes de su Cabildo, sino que el Congreso debe reponer las etapas del procedimiento legislativo en los términos fijados en las ejecutorias de amparo.

La autoridad federal estableció un plazo de tres días para que el Poder Legislativo remita constancias que acrediten avances reales en la reposición del juicio político, al advertir que persiste un cumplimiento parcial, particularmente en las fases de desahogo y valoración de pruebas.

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Origen y consecuencias del procedimiento contra Xavier Nava

El caso deriva del procedimiento iniciado contra el entonces alcalde y su Cabildo 2018–2021 por presuntas irregularidades en la continuidad de obras públicas en la zona de Antonio Rocha Cordero, pese a suspensiones judiciales promovidas por ejidatarios de Rancho Viejo, sanción que posteriormente fue impugnada vía amparos federales.

El juzgado federal advirtió que el incumplimiento de la sentencia podría derivar en multas de hasta 230 Unidades de Medida y Actualización (UMA) y en la apertura de procedimientos de inejecución que podrían escalar a consecuencias administrativas para las autoridades responsables, en el seguimiento al amparo en revisión 22/2022.