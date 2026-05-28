Mercado Pago blinda operaciones financieras rumbo al Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La proliferación de casos de usurpación de identidad en el sector fintech así como el robo de teléfonos ha obligado a las firmas financieras aumentar sus controles de seguridad para evitar que los usuarios, en caso de ser víctimas, tengan una pérdida significativa de su dinero.

Condusef reporta aumento de fraudes fintech

De acuerdo con los datos más actuales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), al cierre de 2025, se registraron 13 mil 869 reclamaciones por posible fraude en el sector fintech, con un monto reclamado que alcanzó los 120 millones 606 mil pesos.

En el caso del robo de identidad, las cifras oficiales al cierre del año pasado registran entre las empresas fintech 515 casos, con un monto reclamado por 5 millones 937 mil pesos.

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Por su parte, se estima que más de 2.2 millones de dispositivos son robados o extraviados cada año en el país, según The Competitive Intelligence Unit.

Si bien el grueso de las operaciones cotidianas en el país sigue siendo dominadas por el efectivo, de acuerdo con el INEGI, el 70% de la población utiliza apps financieras para transacciones como transferencias, pagos y consultas de saldo, impulsado por las más de 144 millones de líneas celulares activas en el país, según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Mercado Pago activa "Modo blindado" para proteger operaciones

Debido al fuerte crecimiento que ha tenido su base de usuarios en el país y de cara al inicio del Mundial 2026 que tendrá 13 partidos en México, Mercado Pago activará en los próximos días una función de seguridad que se activa cuando el usuario se encuentra fuera de ubicaciones previamente definidas como seguras, como su hogar u oficina, con el objetivo de restringir ciertas operaciones y proteger información financiera dentro de la aplicación.

La herramienta denominada "Modo blindado" opera a partir de redes WiFi registradas por el usuario como entornos de confianza. Cuando el dispositivo se desconecta de esas redes, la aplicación activa medidas adicionales de protección, entre ellas límites para transferencias, ocultamiento temporal de secciones específicas y resguardo de información relacionada con activos digitales. Al regresar a una ubicación reconocida, las funciones vuelven a estar disponibles de manera normal.

Entre las características incluidas se encuentran la posibilidad de establecer montos máximos para transferencias realizadas fuera de los lugares habituales, restringir temporalmente algunas operaciones de retiro o pago, ocultar saldos de criptomonedas y administrar la activación o suspensión de las protecciones desde la propia aplicación.

El director de usuarios de Mercado Pago México, Ramiro Nández, dijo que este blindaje adicional ya opera en países como Brasil, donde se lanzó en el Carnaval 2026, teniendo buena recepción entre sus usuarios.

El directivo resaltó que si bien en México no se tienen los niveles de inseguridad que presenta el país sudamericano, un evento de la magnitud del Mundial 2026 requiere mayores estándares de protección para los usuarios.

Controles contra lavado de dinero en operaciones fintech

El directivo de Mercado Pago resaltó los mayores controles que se están aplicando para detectar operaciones de lavado de dinero, principalmente en operaciones minoristas donde se aperturan cuentas con saldos pequeños en las cuales se realizan depósitos y se mueve dinero a través del sistema financiero.

"Es muy raro cuando una persona en una zona rural del país en un pueblo, una persona de bajos recursos no hizo ningún movimiento y de repente de un día para el otro, está moviendo 2 millones de pesos todos los días. Logramos detectar donde hay redes. Se aperturaron 200 cuentas en un pueblo de la nada y todas esas 200 cuentas están mandando a una misma persona que está en otro lugar de la República y empiezan a triangular, lo vemos, lo detectamos y somos bastante rápidos en frenarlo", explicó.

Dicha operación, conocida como "Pitufeo", consiste en dividir grandes sumas de dinero en cantidades más pequeñas para evitar ser detectado por las autoridades financieras y es ampliamente utilizada por organizaciones delictivas.