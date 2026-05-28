logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡QUÉ BIEN LA PASÓ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán

La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la ausencia de consulta indígena previa a la emisión de la norma.

Por El Universal

Mayo 28, 2026 08:55 p.m.
A
SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, mayo 28 (EL UNIVERSAL).- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, se pronunció a favor del proyecto que finalmente avaló el máximo tribunal de justicia en revisión al amparo 451/2025, con referencia a la Norma Técnica Ambiental para granjas porcícolas en Yucatán.

      SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán

      Durante su intervención, dicha juzgadora explicó que integrantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab acudieron al juicio de amparo con la intención de reclamar una Norma Técnica Ambiental que regula la forma en que deberán construirse, operar y abandonarse las granjas porcinas en Yucatán.

      Estas personas se quejaron de la falta de realización de una consulta indígena previo a la emisión de esa norma ya que les impacta por ser integrantes de pueblos afectados por las mega granjas que existen en los territorios donde habitan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ministra Esquivel Mossa destaca impacto y ausencia de consulta

      Esquivel Mossa consideró que la especial situación en la que se ubican los quejosos frente a la norma combatida queda evidenciada desde su texto, pues en ésta expresamente se menciona que su objetivo es establecer los criterios y lineamientos para la localización, diseño, construcción, mantenimiento y operación; así como fijar las medidas para controlar y prevenir las alteraciones negativas, ocasionadas por las actividades productivas.

      Precisó, además, que los impactos derivados del incremento en el establecimiento de granjas porcinas en esa entidad durante los últimos años han sido materia de análisis en documentos y artículos, en los cuales se menciona el rechazo de los pueblos indígenas locales frente a la instalación y crecimiento de tales centros de producción en diversos territorios originarios.

      Lo anterior, señaló Yasmín Esquivel Mossa, parece suficiente para concluir que la Norma Ambiental genera un impacto diferenciado en las quejosas, al habitar en comunidades reguladas por ésta, pues su eventual aplicación, al autorizar nuevos centros de producción porcícola o regular la operación o desmantelamiento de los ya existentes, incidirá a las comunidades en las que habitan.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán
      SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán

      SCJN valida impugnación de comunidades indígenas en Yucatán

      SLP

      El Universal

      La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la ausencia de consulta indígena previa a la emisión de la norma.

      Prohibición de vapeadores en México aumenta tabaquismo y evasión fiscal
      Prohibición de vapeadores en México aumenta tabaquismo y evasión fiscal

      Prohibición de vapeadores en México aumenta tabaquismo y evasión fiscal

      SLP

      EFE

      La prohibición en México generó evasión fiscal y acceso de menores a vapeadores, a diferencia de otros países que regulan.

      Alito Moreno intensificará denuncias contra narcopolíticos
      Alito Moreno intensificará denuncias contra narcopolíticos

      "Alito" Moreno intensificará denuncias contra "narcopolíticos"

      SLP

      El Universal

      Morena es señalada por el PRI de construir una dictadura y controlar elecciones.

      Denuncian deepfakes sexuales contra alumnas en Veracruz
      Denuncian deepfakes sexuales contra alumnas en Veracruz

      Denuncian "deepfakes sexuales" contra alumnas en Veracruz

      SLP

      El Universal

      Fiscalía y DIF participan en mesa de diálogo para proteger a estudiantes afectados.