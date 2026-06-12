Dividida, la CNTE sigue con su lucha

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Ciudad de México.- A pesar de divisiones y choques internos por el desgaste del movimiento, la abrogación de la Ley del ISSSTE es el principal incentivo y estandarte que mantiene unida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En la Asamblea Nacional que tuvieron esta madrugada, algunos docentes cansados pedían que ya se retiraran. Sin embargo, el que muchos profesores ya no tengan derecho a su pensión al jubilarse los mantiene unidos y en lucha.

"Hoy lo que estamos exigiendo es que efectivamente el Estado asuma la responsabilidad de la jubilación y no sea el trabajador al 100%, como se venía haciendo antes", señala un maestro chiapaneco.

La madrugada avanzaba entre discusiones, balances y señales de desgaste. Después de 12 días de paro, plantones, bloqueos y negociaciones con el gobierno federal, algunos contingentes planteaban la posibilidad de retirarse. Otros insistían en mantener la presión. En medio de ese debate, el maestro chiapaneco sostiene que la CNTE sigue teniendo una causa capaz de imponerse a cualquier diferencia: echar abajo la Ley del ISSSTE de 2007.

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Desde su perspectiva, las tensiones internas existen, pero no son nuevas. Lo que sí cambió, afirma, es la manera en que la política partidista comenzó a influir en las decisiones de algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

"En este gobierno, Morena se metió hasta la cocina. Muchos de nuestros compañeros son militantes de ese partido y por supuesto que sí influye en las decisiones que se toman en cada una de las secciones. En algunas secciones ofrecieron diputaciones, presidentes municipales y toda la estructura de los ayuntamientos. Entonces eso permea muchas veces el movimiento y perdemos de vista el objetivo principal por el cual la Coordinadora nació hace 47 años".

El maestro reconoce diferencias entre los contingentes. Oaxaca consulta permanentemente a sus bases.