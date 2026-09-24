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Dona EU 185 mil dólares para mural

Por El Universal

Septiembre 24, 2026 03:00 a.m.
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Dona EU 185 mil dólares para mural
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Para restaurar el mural "La universidad, la familia y el deporte en México" de Diego Rivera, en el Estadio Olímpico Universitario, el Fondo de Embajadores de Estados Unidos para la Preservación Cultural (AFCP en inglés) destinó 185 mil dólares.

      En el marco de la iniciativa "Freedom 250", para conmemorar el 250 aniversario de la independencia estadounidense, la Embajada de EU en nuestro país, el World Monuments Fund (WMF) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron una alianza para la conservación y estabilización del mural monumental.

      Esta dependencia, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que la iniciativa "subraya el compromiso continuo del gobierno de los Estados Unidos con la salvaguardia del patrimonio cultural de México y la diplomacia cultural compartida".

      Señaló que desde el 2010, el gobierno norteamericano ha invertido más de dos millones de dólares a través del AFCP con el objetivo de apoyar la conservación del patrimonio cultural mexicano en varios estados.

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      Resaltó que Estados Unidos se ha consolidado como el principal socio internacional de México en materia patrimonial, coordinando la devolución de más de 12 mil piezas arqueológicas e históricas.

      El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, afirmó que "es una gran noticia el establecimiento de esta alianza para restaurar el mural de Rivera, del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, y un buen inicio de las celebraciones por los 20 años de la inscripción del campus Central de CU en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO".

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