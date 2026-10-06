Dos años sin justicia para Arcos Catalán

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Chilpancingo, Gro.- Hace dos años, Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, fue asesinado, decapitado. El crimen horrorizó a todos, pero nada cambió.

Por el crimen del alcalde hay un solo detenido, el capitán de Justicia Militar del Ejército en retiro, Germán Reyes Reyes. Lleva dos años encarcelado sin juicio y sin sentencia.

Germán Reyes fue detenido el 12 de noviembre de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo. El 3 de octubre, Arcos Catalán lo nombró encargado de esa dependencia. La fiscalía de Guerrero lo acusó de ordenar el asesinato del edil porque, supuestamente, éste se negó a entregar cargos de la administración a la organización criminal Los Ardillos.

Eran las 11 de la mañana del 6 de octubre de 2024, Arcos Catalán salió con su equipo de trabajo y escoltas en tres camionetas a entregar ayuda a damnificados por el huracán John a la comunidad de Tepechicotlán.

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A las 5:20 de la tarde, Carlos, el hermano del alcalde, les avisó que habían hallado un cadáver decapitado en una camioneta como la del edil, frente al hotel Real Morely, en la colonia Villas del Roble.

Se trataba del alcalde, cuyo cuerpo fue abandonado por dos hombres. Uno conducía la camioneta y el otro lo acompañaba en una motocicleta. El primero abandonó el vehículo y colocó la cabeza sobre el toldo y de inmediato se subió a la motocicleta y se fueron.

Durante estos dos años, Los Ardillos han encabezado masacres y otros asesinatos de políticos encumbrados. Nunca dejaron de operar en Chilpancingo; 20 días después del asesinato del alcalde, desaparecieron a 17 pobladores de la comunidad serrana Chautipan, que entraron a su bastión, el poblado de Tlanicuilulco, en Quechultenango, a vender traste.

El 16 de agosto de 2025, fueron masacrados en una emboscada 12 autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) en la comunidad de El Cortijo, en Ayutla, en la Costa Chica. Las autodefensas acusan a Los Ardillos.

El 3 de septiembre de 2025, fue asesinado el subsecretario de Política Social de la Secretaría del Bienestar de Guerrero, Hossein Nabor Guillén, en Tixtla. El gobierno federal dijo que los responsables del crimen era este grupo criminal.

Hace un mes, sobre la orilla de la carretera federal México-Acapulco, en la salida de la comunidad Plan de Lima, en el municipio de Juan R- Escudero, fueron abandonados tres cadáveres decapitados. Uno de los cadáveres era de un soldado de la Guardia Nacional.