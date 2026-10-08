Edomex actualiza costos de licencias conducir tipos A, C y E

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¿Cuánto cuestan las licencias de conducir Tipo A, C y E en Edomex?

Jueves, 8 de octubre de 2026 13:35 | Autopistas y Autos | LICENCIA-CONDUCIR

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- La licencia de conducir no es un documento más en tu billetera, sino que es obligatoria para circular en el Estado de México y evitar multas. Si vas a tramitarla por primera vez, debes considerar su costo porque varía en cada categoría.

Edomex costos licencias conducir 2026

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Autopistas te comparte las tarifas vigentes para la Tipo A, C y E.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Movilidad del Edomex, la licencia de conducir Tipo "A" corresponde a automovilistas, la "C" está destinada a motociclistas y la "E" va dirigida a choferes del servicio particular.

Sus precios este 2026 son:

Tipo A

1 año: $777

2 años: $1,040

3 años: $1,390

4 años $1,848

Tipo C

1 año: $777

2 años: $1,040

3 años: $1,390

4 años: $1,848

Tipo E

1 año: $1,017

2 años: $1,357

3 años: $1,809

4 años: $2,410

Como podrás ver, el costo del documento depende del año de vigencia.

Requisitos licencia conducir Edomex 2026

Ahora que ya conoces sus precios, el siguiente paso para la expedición es agendar una cita. El proceso es el siguiente:

Entra al sitio https://smovilidad.edomex.gob.mx/citas_internet.

Da clic en Agendar Cita.

En el apartado Nueva Cita, ingresa tu CURP, correo electrónico, tipo de trámite, tipo de licencia y la vigencia de tu preferencia.

Genera la línea de pago. La tarifa se puede cubrir con tarjeta de débito o crédito directamente en el módulo.

Elige el módulo y la fecha de la cita.

Imprime el comprobante de la cita y guárdalo.

Para agilizar el trámite y evitar contratiempos, el día de tu cita debes presentarte con estos documentos, aplicables en los tres Tipos de licencias:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP), actualizada y certificada por RENAPO.

Identificación vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original, no mayor a tres meses.

Presentar y aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Edomex. La guía se puede descargar en https://smovilidad.edomex.gob.mx/guia_examen.

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Es posible obtenerlo aquí https://rnoa.dif.gob.mx/

Comprobante de pago de derechos.

En caso de que una oficial de tránsito te sorprenda sin licencia de conducir, la multa en Edomex es de hasta 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA), es decir, $2,346.20 aproximadamente.